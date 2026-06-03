Avec ce premier run de Playoffs incroyable, les Spurs de Victor Wembanyama sont devenus la deuxième plus jeune équipe de l’histoire à atteindre les Finales NBA. À peine plus de 25 ans en moyenne, alors imaginez si on comptait pas Mason Plumlee (36 ans…).

Manque d’expérience, trop jeune pour aller au bout, voilà le genre de réflexions que l’on a entendu autour des Spurs depuis le début de ces Playoffs 2026, voire même depuis le début de la saison.

Quelques mois plus tard, force est de constater que les Éperons ont bien fait mentir l’entièreté de la planète NBA. Une qualification en Finale NBA, après avoir vaincu le champion en titre sur 7 matchs, et voilà cette escouade des Spurs dans les livres d’Histoire, comme la deuxième équipe la plus jeune à prendre part aux Finales NBA ! (25,2 ans de moyenne)

Les équipes les plus jeunes de l’histoire à participer aux Finales NBA : pic.twitter.com/Ru9lsIvH4r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 3, 2026

Le Thunder n’était déjà pas en reste l’an dernier avec ses 25,6 ans de moyenne, mais cette équipe de San Antonio est encore plus jeune. Il faut remonter jusqu’aux Blazers de 1977, portés par une paire d’intérieur Bill Walton/Maurice Lucas de 24 ans, pour trouver mieux dans cette catégorie.

Et encore, l’âge moyen des Spurs de Wemby se fait pas mal tabasser par des Mason Plumlee (36 ans), Kelly Olynyk (34 ans), Bismack Biyombo (33 ans). Des joueurs de fond de banc qui sont surtout là pour cadrer un vestiaire rempli de fougue.

L’an dernier, cette jeunesse avait profité au Thunder puisqu’OKC avait fini par remporter le titre face aux Pacers. Est-ce que ce sera la même pour les Spurs cette année face aux Knicks ? Début de réponse cette nuit à 2h30 !