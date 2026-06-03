Victor Wembanyama x L’Attaque des Titans : Wemby, le Titan originel de la NBA

Immense fan de l’œuvre de Hajime Isayama, Victor Wembanyama a régalé la communauté de L’Attaque des Titans en mimant la morsure d’Eren Jaeger pour célébrer la qualification des Spurs en Finales NBA. Ceux qui savent, savent.

On aurait dû s’en douter. Un géant aux forces surnaturelles, capable de se révolter pour faire chuter les ennemis les plus redoutables, le parallèle avec le personnage principal d’AOT apparaît désormais comme une évidence.

Wemby a déjà clamé son amour pour le shōnen à de nombreuses reprises, louant l’auteur pour sa créativité et son scénario parfaitement ficelé. Chez HugoDécrypte, il en fait même sa recommandation numéro 1 en termes de manga ou d’anime.

Victor Wembanyama et Eren Jaeger, leaders dans l’âme

Deux ans plus tard, on sent toujours l’influence de Shingeki no kyojin sur la star des Spurs. Pour sa première campagne de Playoffs NBA, Victor Wembanyama impressionne la planète basket avec des performances historiques et un leadership anormalement précoce qui a permis de mener San Antonio en Finales NBA pour la première fois depuis 2014.

À la manière d’Eren Jaeger, Wemby semble animé d’une force supérieure qui le pousse à se sublimer pour aider les Spurs à franchir les obstacles qui se dressent face à eux. À 22 ans, il n’a jamais aussi bien porté son surnom d’Alien. Peu importe le sort des Texans face aux Knicks, on peut déjà parler d’une campagne historique avec son lot de moments cultes.

Que ce soit son triple-double en 11 points, 15 rebonds et 12 contres (record all-time sur un match de Playoffs) lors du Game 1 face aux Wolves, ses 39 pions dans le Game 3 de la même série ou sa performance héroïque pour mener les Spurs à la victoire en double prolongation dans le premier match des Finales de Conférence contre OKC (41 points et 24 rebonds), Wemby a déjà livré des batailles dignes des plus grands héros de shōnen.

Une nouvelle célébration à la hauteur de l’événement

En pleine euphorie après ce premier succès chez les champions en titre (115-122), Victor Wembanyama a souhaité célébrer en mimant la transformation d’Eren en Titan Assaillant. Un geste qui a vite fait le tour de tous les réseaux sociaux et qu’il a reproduit après la victoire des Spurs face au Thunder au Game 7 ce samedi.

Wemby 🤝 AOT@wemby hit the Attack on Titan hand-bite celebration after winning Games 1 & 7 of the Western Conference Finals 🔥

Spurs will play the Knicks in their first NBA Finals since 2014!pic.twitter.com/4eU5e9pnn8

— NBA (@NBA) May 31, 2026

Pour vaincre l’ogre OKC, Wemby a dû prendre sa forme de titan. Une métaphore qui a donné des idées au twittos jylfeng, auteur d’une série de vidéos (réalisée à l’aide de l’IA) qui donnera des frissons aux amateurs de L’Attaque des Titans. Gregg Popovich en Commandant Erwin, Jaylin Williams en Titan Charrette et SGA en… Flop Titan. Les refs sont aussi nombreuses que savoureuses.

Attack on Wemby FULL SERIES pic.twitter.com/L9M0HJ3npZ

— jylfeng (@jylfeng) June 2, 2026

Dans un autre registre, les studios de Heat Check Sports avaient également sorti ce chef d’œuvre au début de la saison 2025-26. On se demandait alors si le titan de Chet Holmgren pouvait arrêter Wemby dans sa mission, on a désormais la réponse.