Air Corgi a parlé, les Spurs seront champions NBA !

Il avait déjà prédit le score exact de la Finale de Conférence Spurs – Thunder, le voilà de retour pour nous spoiler ces Finales NBA 2026. Air Corgi l’annonce, San Antonio sera champion NBA après avoir battu New York en 7 matchs !

Les plus nostalgiques d’entre vous se rappellent certainement de Paul le Poulpe, cet oracle qui prédisait les résultats de la Coupe du Monde de foot 2010. Et bien depuis quelques années maintenant, l’équivalent côté balle orange se prénomme Air Corgi, et le canidé a encore frappé !

Les Spurs vont battre les Knicks 4-3 en Finales NBA.

Désolé pour le spoil.pic.twitter.com/esjscPT7Me

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2026

Ce cher animal de compagnie sort d’un franc succès en ayant prédit le score et le scénario exact de la série Spurs – Thunder. Alors suivons les aboiements du Nostradamus des temps modernes, San Antonio devrait remporter cette Finale NBA, de nouveau au bout d’un Game 7. Pas fâché avec l’entertainment le Corgi.

Difficile de savoir si le plus choquant, c’est que l’entièreté de la planète basket se tourne autant vers les pronostics d’un chien, ou bien que ce dernier ait une meilleure réussite au tir que 80% d’entre nous. Mais en tout cas désolé pour le spoil ! Pendant ce temps, le Texas célèbre déjà avec son plus grand supporter !