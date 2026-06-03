Finales NBA 2026 : les meilleures techniques pour rester éveillé la nuit !

Les Finales NBA débutent dans la nuit de ce mercredi 3 juin et certains d’entre vous rejoignent peut-être le wagon NBA ! Alors, vu qu’on est sympas chez TrashTalk et qu’après les Finales NBA, on va enchaîner avec la Coupe du Monde et des Maroc – Haïti à 3h du mat’, eh bien on vous donne nos meilleurs secrets pour rester éveillés la nuit devant les matchs !

Tous les matchs de ces Finales NBA entre Spurs et Knicks seront à suivre à partir de 2h30 du matin ! Autant dire que les nuits vont être chargées. Et si vous cherchez des techniques pour rester éveillés devant les matchs… voici un florilège de conseils signés TrashTalk !

Le classique : café ou thé !

C’est bien connu, vos deux hexperts Alex et Bibi vous en ont assez parlé pour que vous soyez passés à côté, le café, c’est le Ballon d’Or de la privation de sommeil (pas pour tout le monde évidemment). Et ce n’est même pas nous qui l’avançons, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail le dit elle-même : « La caféine agit principalement en contrant l’effet sédatif dû à l’activation de certains récepteurs présents dans le cerveau. Ses effets sur le sommeil sont bien connus : retard d’endormissement, diminution du temps de sommeil. La caféine est d’ailleurs utilisée pour ses effets sur le maintien de la vigilance et de l’éveil »

Pour les amateurs de thé, vous pouvez vous charger aussi. Là encore, ça ne vient pas de chez nous puisque François-Xavier Delmas, chercheur de thé et fondateur du Palais des Thés, avance que : « Les moines chinois appréciaient ce breuvage car il maintenait leur esprit en éveil, il les aidait à se concentrer » La boisson des moines chinois pour regarder Wemby jouer (spécialiste en la question)… beau combo !

Manger léger et régulièrement (mieux qu’un gros repas)

La technique ultime (on vous l’accorde, ce n’est pas la meilleure pour la ligne), c’est de manger tout du long ! Le grignotage est fortement déconseillé, sauf en période de Finales NBA. Évitez de vous envoyer un énorme tacos 3 viandes avant le match parce que la digestion risque de taper sur le sommeil en début de deuxième quart… conseil donné en connaissance de cause (s’enfiler des briquettes de Candy’Up, en revanche, pour ceux qui ne sont pas trop café, là aussi retour d’expérience validé !).

Profiter des pauses pour se laver les dents, faire des soins de peau, toujours être actif

Conseil plus pratico-pratique : rester en mouvement et ne pas être statique, de facto, ça vous empêche de dormir ! Et puis vu le nombre de temps morts, les allers-retours aux toilettes pour se mouiller la gueule vont vous devenir essentiels !

Avis spécial aux détenteurs d’amis à quatre pattes qui aboient : si vous voulez sortir votre chien à la mi-temps par exemple… vous, ça vous réveille et lui, il sera refait !

Se réunir avec des amis ou être au téléphone avec eux

La technique de lâche pour ne pas avoir à compter sur soi-même marche très bien également ! Attention, vous n’êtes pas à l’abri d’un endormissement général non contrôlé !

Regarder des parties de matchs debout

Technique de fin de match quand ça commence à tabasser sévère et que les paupières ne tiennent qu’à la force de vos doigts… faire les 100 pas devant votre télé : banger !

Éviter de regarder le match allongé

Meilleur moyen pour regarder le premier quart et se réveiller à 9h30 avec de la bave sur le téléphone… et si vous voulez pousser le vice encore plus loin : mettez-vous dans votre lit et tentez de passer la mi-temps ! Ça peut être un beau défi, n’empêche…

Faire une sieste juste avant

Quasi indispensable : la sieste d’avant-match ! Danger : ne jamais se réveiller. Pour cela, quelques règles sont à respecter : dormir soit 10/15 minutes (siestes de marins), soit se baser sur des cycles d’1h30. En gros (vraie info), votre cycle de sommeil dure 1h30 (à quelques patates près), alors si vous vous réveillez en plein cycle, vous aurez cette sensation horrible d’avoir la tête là où vous pensez. Alors dormez 1h30, 3h, etc.

Ou sinon, les fameuses siestes de marins. Encore une fois, pour l’avoir testée, une sieste de 15 minutes peut parfois remettre un Homme sur pied !

Techniques spéciales TrashTalk

Pour finir, voici un florilège de techniques maison à essayer :