Victor Wembanyama IMMENSE au Game 3 : 39 points, 15 rebonds, 5 contres !

Victor Wembanyama a marqué le Game 3 face aux Wolves de son empreinte. 39 points, 15 rebonds et 5 contres en étant très adroit (13 sur 18 au tir) et surtout ultra clutch. Wemby a été stratosphérique et continue d’inscrire son nom dans les livres d’Histoire NBA avec cette performance… et c’est que le début !

Victor Wembanyama absolument exceptionnel dans ce Game 3 face aux Wolves :

🔹 39 points (13/18 au tir)

🔹 15 rebonds

🔹 5 contres

🔹 3/5 à 3-points

🔹 10/12 aux lancers

Le tout avec un énorme money-time.

22 ans, septième match de Playoffs ! ⭐ pic.twitter.com/mgGv8mtPJk

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Son Game 1 était terriblement inefficace bien qu’historique défensivement, son Game 2, lui, avait été noyé dans un collectif qui marchait du feu de Dieu, son Game 3 est un statement à inscrire dans la Grande Histoire du basket mondial. Bienvenue dans l’expérience Victor Wembanyama !

Dès les premiers instants de la rencontre, le V semblait particulièrement en jambe, un petit alley-oop en reverse dunk histoire de préchauffer tranquillement, avant d’enfiler 16 pions sur une première mi-temps bien disputée. C’était déjà du très très solide, mais ce qui fera basculer son match arrivera bien plus tard, dans le dernier quart.

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7 nouveaux points dans le troisième avant de s’attaquer aux 12 dernières minutes qui seront le théâtre d’une véritable masterclass. 16 points, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres à 5 sur 7 au tir. Rien que les stats donnent mal au crâne mais quand on y ajoute du contexte, alors là c’est à en perdre ses mots.

San Antonio a eu l’avantage tout le long de la deuxième mi-temps, seulement les Loups ne semblaient pas décidés à les laisser s’échapper. Autant vous dire que quand la meute se ramène à deux petits points avec 4min30 à jouer et devant une salle qui ne demande qu’à rugir, il y avait de quoi s’inquiéter pour les Éperons !

Mais voilà, l’Alien était dans un grand soir, et a enchaîné les bons choix et les exploits pour repousser jusqu’au bout cette dernière offensive des Wolves. Une première passe dé bien sentie pour Dylan Harper dans le dos de Rudy Gobert et Julius Randle. Une iso au post sur le même Rudy, qui se termine par un fadeaway aux allures de Dirk Nowitzki. Et ce 3-points assassin pour redonner 6 points d’avance aux siens à 3 minutes de la fin. Le reste de la rencontre se décidera sur la ligne des lancers.

LES HIGHLIGHTS COMPLETS DE LA PERFORMANCE DE VICTOR WEMBANYAMA ! 🎥pic.twitter.com/UuxTmxynNs

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Avec cette performance Wemby devient le premier joueur de l’histoire des Playoffs NBA à réaliser un match à 35 points ou plus, 15 rebonds ou plus, 5 contres ou plus, tout en étant à 70% de réussite au tir minimum. On connait les Américains et leur amour pour le fait de trouver des stats mettant en valeur tout et n’importe quoi, mais là quand même, la taille du match… la vache !

Interrogé sur le match de son coéquipier français, De’Aaron Fox a déclaré qu’avec Victor Wembanyama, nous étions tous témoins de la « Greatness« . Une grandeur affichée par un gamin de 22 ans capable de faire tourner toutes les têtes de la planète basket pour ce qui est seulement son septième match de Playoffs… est-ce qu’on se rend bien compte même ?

En tout cas lui, semblait n’attendre que ça. Si l’Alien n’est pas toujours parfait, cette nuit, il a kidnappé l’attention de toute la NBA !

Victor Wembanyama :

« J’attendais vraiment de vivre ces moments-là, ces matchs à enjeux depuis que je suis arrivé dans la Ligue.

C’est ça que j’adore. Je suis fait pour ça. J’aime ça plus que tout au monde. » 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rpk2DtFISP

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