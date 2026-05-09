Les Knicks mènent 3-0 face aux Sixers (108-94), ça sent la Finale de Conférence dans la Big Apple !

Les Knicks prennent le large dans leur série face aux Sixers en remportant ce Game 3. Jalen Brunson a encore été grandiose avec ses 33 pions, bien aidé par un Mikal Bridges en grande forme (23 points). 3-0 New York, la Grosse Pomme peut déjà sentir l’odeur des Finales de Conférence !

Voilà du Playoffs Basketball comme on l’aime ! De l’intensité des deux côtés, des arbitres qui ne font pas de leur sifflet la star de la soirée, que ça fait du bien ! En tout cas de retour à la maison, Philly a superbement entamé ce Game 3 avec un run de 9-0. Paul George était en mode Vintage avec 15 points à 6 sur 9 dans le premier quart pendant que VJ Edgecombe a foutu le feu à la salle avec deux alley-oop consécutifs !

ALLEY OOP DE DINGUE DE TYRESE MAXEY VERS V. J. EDGECOMBE ! 😱💥

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ALLEY OOP DE DINGUE DE TYRESE MAXEY VERS V. J. EDGECOMBE ! 😱💥pic.twitter.com/giP6dP1VcE

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Pourtant les Knicks ne sont jamais restés très loin, d’abord sauvés par des rebonds offensifs et la superbe entrée de Landry Shamet, avant de prendre les commandes de la partie dès le début du deuxième quart-temps grâce à un gros run de 13-4.

Les hommes de la Big Apple ont continué sur cette lancée, poussés par pas mal de New-Yorkais ayant fait le déplacement jusqu’à la ville de l’Amour Fraternel. Une adresse au tir INDÉCENTE (71% au tir au milieu du deuxième quart) et un immense poster posé par Mitchell Robinson sur la tête de Joel Embiid, voilà ce qui a permis aux Knicks de mener 60 à 52 après cette très agréable mi-temps de panier ballon.

MITCHELL ROBINSON POSTÉRISE JOEL EMBIID ! 😱😱😱pic.twitter.com/gtnz1r7ROY

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Philly est ensuite remonté doucement mais sûrement tout au long du troisième quart, notamment grâce à la quatrième faute rapide de Karl-Anthony Towns. Malheureusement les locaux ont aussi pris un gros run de 7-0 dans la tronche pour clore le quart. Est-ce que les Sixers ont eu assez d’énergie pour faire un dernier push sur les douze dernières minutes ?

Si Quentin Grimes a créé un frisson en ramenant les siens à 4 unités, ce sont bien les Knicks qui ont fini par s’imposer facilement dans ce dernier quart. Le run de 13-2 a été le coup de grâce sur la tête des hommes de Nick Nurse.

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Grosse victoire pour New York qui s’impose à l’extérieur (si on peut dire ça vu le nombre de Knicks Fans dans la salle) alors qu’OG Anunoby était absent. La Grosse Pomme mène donc 3-0 dans cette demi de Conf, vous connaissez la stat sur les 3-0 lead…

Les Sixers étaient revenus d’un 3-1 face aux Celtics au tour précédent mais doivent maintenant réaliser ce qui n’a encore jamais été fait (remonter un 3-0) pour espérer atteindre la Finale de Conférence. Faudra un meilleur Paul George pour ça (0 sur 9 au tir après son premier quart) !