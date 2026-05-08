Nouvelle belle soirée de Playoffs NBA au programme ce vendredi : les Knicks voudront enfoncer les Sixers, tandis que les Spurs et les Wolves vont se disputer un Game 3 qui pourrait bien définir la suite de la série.

TWO MASSIVE GAME 3s ON PRIME 🍿

▪️ 76ers look to respond at home after thrilling Game 2 Knicks win with 25 lead changes

▪️ Spurs/Wolves shifts to Minnesota following San Antonio’s third-largest playoff victory in franchise history in Game 2

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— NBA (@NBA) May 8, 2026

Sixers – Knicks (1h)

2-0 pour les Knicks

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

Les Knicks ont fait le boulot à la maison et voudront enfoncer les Sixers dans un Game 3 que Philadelphie ne peut pas se permettre de perdre. Joel Embiid est « questionable » pour l’occasion, lui qui a manqué la deuxième manche au Madison Square Garden. Côté Knicks, on surveillera le statut d’OG Anunoby. Auteur de magnifiques Playoffs, OG s’est blessé aux ischios à la fin du Game 2 et est officiellement listé « incertain ». Malgré les nouvelles rassurantes des dernières heures, on le voit mal être opérationnel ce soir, ce qui donne une belle opportunité à la bande de Tyrese Maxey.

Wolves – Spurs (3h30)

1-1 dans la série

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

Les Spurs ont réagi en patron au Game 2, où ils ont atomisé les Wolves pour revenir à 1-1 dans la série. Désormais, on part du côté de Minneapolis pour assister à un premier tournant : San Antonio peut prendre le contrôle des opérations en cas de victoire, tandis que Minnesota veut garder l’avantage du terrain pour éviter de se retrouver dans une position inconfortable pour la suite de la série. On rappelle que les Wolves doivent faire avec pas mal de bobos, et on gardera un œil particulièrement attentif sur l’utilisation d’Anthony Edwards cette nuit. Titulaire ou remplaçant ? Et pour combien de minutes ?

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir