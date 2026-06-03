« Redescendre sur terre », le challenge des Spurs avant le début des Finales NBA

En se qualifiant pour les Finales NBA au Game 7 à Oklahoma City, Victor Wembanyama et les Spurs ont pleuré de joie. Une émotion compréhensible, mais attention à ne pas se laisser emporter : San Antonio devra être focus à 100% pour bien entrer dans sa série face aux Knicks ce soir (2h30).

Après la folle victoire à OKC, Wemby a emmené toute son équipe voir le film « Obsession ». L’objectif ? Décompresser un peu avant le début des Finales NBA, penser – et surtout passer – à autre chose.

Parce que oui, le plus grand challenge pour les Spurs aujourd’hui, il est peut-être là : savoir se reconcentrer sur la tâche à accomplir quelques jours seulement après un énorme exploit.

« Je n’avais pas ressenti une telle émotion depuis longtemps. Je ne sais même plus depuis quand… » a avoué Wembanyama hier en conférence de presse. « La réalisation qu’on était en Finales NBA, qu’on avait gagné la Conférence Ouest, tout ça m’est tombé dessus en cinq secondes à la fin du quatrième quart-temps du Match 7. Donc c’est un vrai challenge de gérer toutes ces émotions. C’est énorme. »

Quand vous êtes une équipe très jeune qui vit ses premiers moments de Playoffs ensemble, les émotions peuvent parfois déborder. Surtout quand vous réalisez un parcours historique comme celui des Spurs. Wemby – en larmes suite à la victoire à OKC – symbolise bien cela et ne s’en cache pas.

Mais aujourd’hui, alors que les Finales NBA sont sur le point de débuter, Victor veut s’assurer que toute l’équipe soit dans l’état d’esprit adapté.

« On n’a pas terminé (le boulot). On doit revenir sur terre et prendre conscience qu’on n’a pas encore réalisé le plus dur. Le job n’est pas fini du tout. » – Wembanyama, en mode Kobe

« Revenir sur terre », l’expression n’a sans doute pas été choisie au hasard. Les Spurs étaient véritablement sur un nuage lors des heures qui ont suivi la victoire à Oklahoma City, à juste titre. Arriveront-ils à être en mode « Finales NBA » dès la première minute du Game 1 ce soir à San Antonio ?

La réponse à cette question déterminera peut-être l’issue de cette première rencontre, en plus de la potentielle différence d’énergie physique et mentale entre les deux équipes (les Knicks ont eu presque dix jours de repos pour se préparer).

L’inexpérience des Spurs pourrait ainsi se manifester dans un tel contexte… à moins qu’ils ne se comportent en vétérans comme si souvent sur ces Playoffs.

🎙️ Victor Wembanyama sur le challenge de se reconcentrer sur les Finales, après l’exploit contre OKC :

« On n’a pas terminé (le boulot). On doit revenir sur terre et prendre conscience qu’on n’a pas encore réalisé le plus dur. Le job n’est pas fini du tout. » pic.twitter.com/oiW1mzIwsD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2026

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