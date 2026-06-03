Les prix des places pour aller voir un match des Finales NBA au Madison Square Garden est complètement fou, mais pour encore mieux vous projeter, on a décidé d’imaginer le prix d’un voyage complet à New York pour vivre cette expérience !

Le billet du MSG

Sur Hellotickets, il reste des places pour assister au Game 3 entre Knicks et Spurs le 8 juin prochain. La moins chère est à 4168€, ce qui est complètement délirant. Mais pour vivre l’expérience d’une vie…

Pour être courtside, la place est à 50127€. Comment ça vous n’avez pas ça dans votre compte en banque ?

Tutoriel : comment acheter ses billets pour les Finales NBA entre les Knicks et les Spurs ?https://t.co/j15RRztxhr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 1, 2026

Les transports

Pour le voyage aller le moins cher, partez d’Orly le 7 juin à 18h50 et arrivez à 21h, heure locale. Cela vous coutera 485€. Malheureusement, les avions du 8 juin sont soit trop chers, soit arrivent après le début du match, il faudra donc payer deux nuits d’hôtel.

Le meilleur vol pour rentrer part de New York à 21h30 le 9 juin et arrive à Paris le lendemain à 11h10. Bonne nouvelle, vous avez une deuxième journée presque entière pour profiter de la Big Apple. Le porte-monnaie est allégé de 516€.

Finalement, vous passerez près de 48h sur place, alors il vous faut aussi 4 tickets de métro pour aller de l’hôtel à Manhattan. Vous ferez le reste à pied et vous en aurez pour 10,85€.

La chambre

L’hôtel le moins cher sur Booking est dans le Queen’s collé au pont vers Manhattan, soit un très bon emplacement. Note de 8,3 sur 10 avec 2047 expériences vécues, de belles photos, c’est rassurant. The Local NY Hostel vous ouvre ses portes pour deux nuits et 131€. Bien sûr, il faut accepter de dormir en dortoir.

La nourriture

En partant du principe que vous mangez dans l’avion le 7 et le 9 au soir, vous n’avez « que » trois repas sur place. Les menus healthy, on verra plus tard, deux énormes parts de pizzas à 2 euros, ça ne se refuse pas. Il faut bien tenter ce fast-food qu’on a pas en France pour 15 pépettes, et tiens, c’est vrai qu’il a l’air bon ce hot-dog du Madison Square Garden et ces frites à 12. Nourriture grasse, mais plutôt économique pour New York.

Fat Joe stunned after watching Joe Budden devour a hot dog at Madison Square Garden on Christmas Day pic.twitter.com/a0WjRVusy3

— TopMixtapes.com (@topmixtapescom) December 26, 2025

On cherche à faire le voyage le plus accessible possible (ça ne l’est pas) donc pas de souvenirs, pas d’activités, le morlingue ne sort que pour les essentiels !

Prix total

Pour passer près de 48h à New York et assister au Game 3 des Finales entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs, le voyage le moins cher possible vous coûtera 5339,85€. Et ce en espérant que vous avez déjà l’ESTA et autres formalités obligatoires pour rentrer sur le territoire américain.

Oui… ça pique.