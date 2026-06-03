Les Finales NBA entre les Spurs et les Knicks commencent ce soir, à 2h30 à San Antonio. Deux fanbases très présentes en France, et si Victor Wembanyama est l’indiscutable leader des Spurs, les Knicks respirent également français avec deux joueurs tricolores dans leur roster. Ce qui veut donc dire que cette saison, quoiqu’il arrive dans ces Finales, un (ou deux… voire trois) joueurs français sera champion NBA !

Pour avoir l’honneur d’être champion NBA une règle évidente s’impose : il faut faire partie des joueurs de l’équipe championne, nan mais sans blague.

A San Antonio Victor Wembanyama fait la pluie et le beau temps chez les Spurs, et si vous ne le saviez pas il faut qu’on parle. A New York par contre, deux Français font partie du roster de Mike Brown sans pour autant en être des éléments essentiels. Mohamed Diawara (3,6 points et 1,4 rebond) et Pacôme Dadiet (1,7 point et 0,9 rebond). Les deux ont joué cette saison ET pendant les Playoffs, les deux auront donc droit à leur bague en cas de titre des Knicks et succèderaient donc à ce bon vieux Ousmane Dieng, titré la saison passée avec le Thunder.

Il y aura donc soit un soit… trois Français titrés, car souvenez-vous, en début de saison le frérot Guerschon Yabusele évoluait également chez les Knicks de New York, bien que snobé dans les grandes largeurs par son coach avant de partir en février du côté de Chicago.

Victor Wembanyama, Mohamed Diawara, Pacôme Dadiet, Guerschon Yabusele. Quatre soldats en quête d’une bague, début de la baston ce soir, ça va causer frenchy dans le Texas.