Spurs – Knicks : tout ce qu’il faut savoir sur les Finales NBA 2026 !
Le 03 juin 2026 à 14:08 par Giovanni Marriette
Ce soir c’est le grand soir ! Début des Finales NBA entre les Spurs de San Antonio et les Knicks de New York, deux énormes équipes, deux énormes franchises, deux énormes fanbases en France et… tout plein de choses à savoir sur cette savoureuse confrontation. Vous avez un peu peiné à suivre ces derniers jours ? Session de rattrapage tout de suite, on vous file TOUT ce qu’il y a à savoir sur ces Finales !
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Tags : Finales NBA, Knicks, spurs, Victor Wembanyama