L’état de santé de Mitchell Robinson, facteur X des Finales NBA 2026 ?

Avant le début des Finales NBA ce soir, seulement un joueur est sur le rapport des blessures : Mitchell Robinson, le pivot des Knicks, qui souffre d’une blessure à la main et qui est officiellement incertain. Son état de santé pourrait représenter un facteur clé de la série entre New York et San Antonio.

Mitchell Robinson n’est pas un titulaire. Ses stats – 5,3 points et 5,3 rebonds de moyenne – ne font rêver personne. Et il ne joue que 14 minutes par match en Playoffs.

Dit comme ça, on n’a pas l’impression que sa présence ou son absence lors des Finales puisse aider à faire basculer la série d’un côté ou de l’autre. Mais la réalité, c’est que New York auront besoin de lui pour espérer faire tomber Victor Wembanyama et Cie.

Avec ses 2m13 et 109 kilos, Mitchell Robinson apporte taille, impact athlétique et grosse activité sous les panneaux. Le genre de qualités nécessaires pour tenter de limiter un Alien de 2m24, et le faire sortir de sa zone de confort. Robinson a été l’un des joueurs les plus utilisés en défense sur Victor durant la saison régulière, en compagnie d’OG Anunoby ou encore Karl-Anthony Towns. On se souvient notamment du chantier réalisé par Mitch en finale de NBA Cup au mois de décembre : 15 rebonds dont 10 offensifs, dans une victoire des Knicks.

L’activité du bonhomme dans les deux raquettes et sa présence au rebond permettent souvent à New York de faire des runs quand il est sur le terrain, même si c’est pour un nombre limité de minutes. Certes, ses briques aux lancers-francs donnent une option à l’adversaire pour le remettre sur le banc (Hack-a-Mitch), mais Robinson est hyper précieux. Surtout dans une match-up comme celle face aux Spurs de Wembanyama.

Si sa blessure l’empêche de jouer ou d’être à son niveau, cela risque de mettre pas mal de pression sur Karl-Anthony Towns en défense, un mauvais point pour les Knicks. Cela pourrait aussi signifier plus de temps de jeu pour le jeune pivot Ariel Hukporti (24 ans).

More looks at Mitchell Robinson practicing pic.twitter.com/cVXBAwEZbW

— SNY Knicks (@sny_knicks) June 2, 2026

Officiellement, Mitchell Robinson souffre d’une fracture du 5e métacarpien, os situé à la base du petit doigt. Une blessure que le pivot aurait contractée… chez lui si l’on en croit Shams Charania, durant la période de repos entre la finale de conférence et les Finales NBA. Il a été opéré dans la foulée et a participé à l’entraînement des Knicks hier, avec une protection à la main.

Sera-t-il en tenue ce soir ? Et si, quel impact aura-t-il ?