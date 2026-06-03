Spurs – Knicks : le bingo des Finales NBA 2026 !

Le 03 juin 2026 à 14:26 par Robin Wolff

À l’aube des Finales NBA entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks, TrashTalk vous propose un petit jeu. Le bingo de cette série de Playoffs qui s’annonce riche en rebondissements et événements !

Les règles du jeu :

Nous allons vous proposer 15 événements (numérotés) qui pourraient se produire lors des Finales NBA entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks.

Vous devrez sélectionner cinq numéros, votre grille de pronostics. Rendez-vous dans deux semaines pour voir si vous avez eu le nez fin.

Il n’y a rien à gagner à part le fait de pouvoir dire « je le savais » et qui n’a pas besoin d’un petit boost d’égo de temps en temps ?

Évenement #1 : Victor Wembanyama fait un five-by-five ou un quadruple-double

Tim Duncan avait failli le réaliser contre les Knicks en 1999. Le parcours des deux hommes se ressemble tellement, mais le Français peut-il passer ces barres mythiques ?

Tim Duncan was an NBA Champion at the end of his first #NBAFinals appearance. Can Victor Wembanyama repeat history for the Spurs? 🤔

Both Duncan and Wemby played against the Timberwolves and Trail Blazers en route to their championship matchup with the Knicks. 👀 pic.twitter.com/8NIy0uuODT

— TSN (@TSN_Sports) June 1, 2026

Évenement #2 : Jalen Brunson réussit un game-winner

Alors plutôt clim’ au Frost Bank Center ou fusion au Madison Square Garden ?

Évenement #3 : Un tatouage d’un fan des Knicks avec le titre 2026 (avant de l’emporter) fait le buzz sur les réseaux sociaux

On sait qu’il va y avoir bien des dingueries réalisées par les fans des Knicks, il ne reste plus qu’à savoir lesquelles.

Évenement #4 : Dylan Harper marque 25 points dans un match et enflamme le coeur des fans

Combien de rookies ont autant été appréciés ces dernières années que ce génie de San Antonio ? Il peut gagner encore en popularité pendant ces Finales !

Évenement #5 : Timothée Chalamet trashtalk Victor Wembanyama en français

La séquence serait probablement la plus vue de toute la série sur les réseaux sociaux. Après tout, l’acteur est fan de Saint-Étienne, pas du Chesnay Rocquencourt…

Évenement #6 : Un flop de Jalen Brunson provoque un tollé sur les réseaux sociaux

Vous étiez énervés par Shai Gilgeous-Alexander ? Vous allez haïr Jalen Brunson. Lui aussi est un bon spécialiste pour aller chercher des fautes… discutables.

Jalen Brunson with a NASTY flop on one end and then IMMEDIATELY came down the court and foul baited on the other lmaoo

This a generational talent 😭💀 pic.twitter.com/8yK9qUAvjY

— Hater Report (@HaterReport) May 22, 2026

Évenement #7 : Une décision de Tony Brothers provoque un tollé sur les réseaux sociaux

Bon, la question c’est plus de savoir s’il travaillera sur une rencontre. Parce que s’il l’est, cette case du bingo sera automatiquement validée.

Évenement #8 : Les Knicks signent une orgie offensive avec + de 125 points sur un match

Les San Antonio Spurs sont une des meilleures défenses de la NBA, mais au vu de ce que montre New York sur ces Playoffs, ils sont capables de scorer sur n’importe qui.

Évenement #9 : Mikal Bridges manque un match de la série

Alors ce pari là, il faut être ambitieux pour le prendre. Ce n’est tout simplement jamais arrivé, mais les Finales NBA seront physiques alors pourquoi pas ? Case compte triple sur ce bingo !

Mikal Bridges is the first player in NBA history to make two separate Finals appearances without missing a single game.

709 consecutive games for Bridges without missing any time. pic.twitter.com/RqFSHIlHWP

— Evan Sidery (@esidery) May 26, 2026

Évenement #10 : Un média généraliste se trompe sur l’orthographe de Wembanyama

Wembayama, Wembynama, Wembalala, Wembablabla, il y a minimum une bourde par semaine. Alors vu le nombres de titres à venir, les risques se démultiplient.

Évenement #11 : Mike Brown se fait expulser d’un match après un coup de sang

Un coach très émotif dans un contexte intense, ça sent la poudre. La bataille de coachs sera un grand enjeu de la série et l’un des objectifs sera aussi de garder son calme.

Évenement #12 : Stephon Castle sort une déclaration « à la C.J McCollum » sur le niveau défensif de Jalen Brunson

Le sophomore des San Antonio Spurs n’a peur de personne alors défendre sur l’un des meilleurs attaquants de NBA tout en attaquant sur l’un des pires défenseurs ce ces Finales est un challenge qui ne le rend probablement pas malheureux.

CJ McCollum after putting Jalen Brunson on skates

“Ain’t no way he can guard me” pic.twitter.com/FIdmghv3gD

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 24, 2026

Évenement #13 : Karl-Anthony Towns commet quatre fautes en moins de 10 minutes sur un match

Le pivot des Knicks a fait de beaux Playoffs mais avait eu du mal à rester sur le terrain face à Joel Embiid. Le faire face à Victor Wembanyama ne s’annonce pas plus facile.

Évenement #14 : Spike Lee pleure de joie

Il attend ça depuis tellement longtemps. Si les Knicks prennent le titre, peu de gens auront autant mérité cet océan de bonheur.

Évenement #15 : Un joueur autre que Victor Wembanyama ou Jalen Brunson est élu MVP des Finales

OG Anunoby ? Karl-Anthony Towns ? Stephon Castle ? De’Aaron Fox ? Qui pourrait être le Andre Iguodala de ces Finales 2026 ?