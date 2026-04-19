Peu avant l’entre-deux entre les Lakers et les Rockets cette nuit, Kevin Durant a été annoncé forfait à cause d’une blessure au genou. Faut-il s’inquiéter pour la suite ?

Dominés par les Lakers 107-98 au Game 1, les Rockets ont montré à quel point ils pouvaient être cata en attaque sans Kevin Durant. Son absence s’est ressentie cruellement chez les hommes d’Ime Udoka, qui espèrent voir KD revenir dès que possible pour enfin lancer leur série.

Mais à l’heure de ces lignes, c’est plutôt l’incertitude qui règne concernant Easy Money.

« Il s’est cogné le genou lors de l’entraînement mercredi. J’espère que son absence ne durera qu’un match. Il a testé (son genou) mais il ne se sentait pas assez bien (pour jouer) » – Ime Udoka sur KD

Jouant 78 matchs sur 82 en régulière cette saison, Kevin Durant (37 ans) n’est pas du genre à vouloir rester sur la touche. Alors quand on a appris qu’il était forfait pour le Game 1 après une semaine entière de repos, forcément on a commencé à s’interroger.

Officiellement, Durant souffre d’une contusion au genou droit. Il aurait été touché à l’entraînement près du tendon rotulien. Une blessure douloureuse qui limiterait les mouvements de KD, suffisamment pour rater un match de Playoffs NBA. Aucune dommage structurel n’a heureusement été révélé lors des examens, selon ESPN.

Kevin Durant just came out and started going thru his pregame warmup.

He’s listed as questionable for Game 1 tonight with a right knee contusion. pic.twitter.com/iRWFDwqhnC

— Will Guillory (@WillGuillory) April 18, 2026

Listé en « day-by-day », Kevin Durant espère retrouver son équipe dès le Game 2. Bonne nouvelle pour Houston, la deuxième manche n’est prévue que mardi soir, ce qui laisse trois jours d’intervalle pour soigner ce bobo.