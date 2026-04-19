J.J. Redick sur LeBron James : « Il a joué un match fantastique »

Sans Luka Doncic et Austin Reaves, LeBron James a enfilé le costume de patron pour montrer la voie à ses Lakers dans le Game 1 face aux Rockets. Le King a absolument tout fait, provoquant l’admiration de son coach J.J. Redick et de ses coéquipiers qu’il a régalés tout au long du match.

« Je dois un peu tout faire, c’est ce que mon job exige. »

À 41 ans et dans sa 23e saison NBA, LeBron James ne devrait pas être en position de devoir porter une équipe lors d’une série de premier tour de Playoffs. Mais le contexte le demande, et le King est du genre à relever n’importe quel challenge pouvant se dresser sur sa route.

Cette nuit, pour le Game 1 face aux Rockets, James a lâché une masterclass de polyvalence : 19 points (9/15 au tir), 8 rebonds, 13 passes (dont 8 dans le premier quart !), 2 interceptions et 1 contre en 38 minutes, guidant les Lakers vers une victoire 107-98.

« Il a fait preuve d’un grand leadership tout au long du match » a déclaré J.J. Redick, coach des Lakers. « Nous avons parlé toute la semaine de la nécessité d’être connectés en attaque et de faire confiance à l’extrapass. Il a donné le ton en première mi-temps, avec 10 passes décisives, puis il a réussi à marquer des points dans les dernières minutes. Globalement, il a livré un match fantastique dans l’ensemble, et il nous a donné tout ce qu’il avait en défense. Il s’est vraiment donné à fond des deux côtés du terrain, et c’est ça, les Playoffs. »

La plus grande qualité de LeBron, que ce soit à 21, 31 ou 41 ans, c’est sans doute sa capacité à élever le niveau global d’une équipe en mettant ses coéquipiers dans les meilleures dispositions, maximisant ainsi leur niveau de jeu.

Cette nuit, Luke Kennard a explosé en scorant 27 points mais n’a pas été le seul à contribuer offensivement. : 15 points pour Marcus Smart, 19 pour Deandre Ayton, 14 pour Rui Hachimura. Tous ont profité des caviars de LeBron.

« Cela montre qui il a toujours été, un leader. Il donne de la confiance à ses coéquipiers, il nous élève tous. Voir un mec de sa stature refuser des shoots pour mettre d’autres gars dans le rythme, tout en choisissant ses moments, cela nous aide beaucoup et ça montre sa grandeur. » – Marcus Smart

Semblant condamnés avant même le début de la série face à Houston, les Lakers savent qu’avec LeBron James, rien n’est jamais impossible.

THE KING WAS IN COMMAND IN GAME 1.

👑 19 points

👑 8 rebounds

👑 13 assists

👑 2 steals

👑 9-15 shooting

👑 game-high +11

LeBron and the Lakers will seek a 2-0 series lead Tuesday at 10:30 PM ET on NBC and Peacock! pic.twitter.com/035yewAPIF

— NBA (@NBA) April 19, 2026