Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 19 avril 2026, premier week-end de Playoffs, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 4 matchs au programme dont 2 à horaire français ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Celtics (1,13) – Sixers (6,40)

21h30 : Thunder (1,09) – Suns (8,20)

0h30 : Pistons (1,27) – Magic (3,95)

3h : Spurs (1,17) – Blazers (5,50)

Le combiné du NBA Sunday

Le Thunder limite les Suns en dessous des 103 points, et Victor Wembanyama lâche au moins 3 contres (1,99) : aujourd’hui, pari spécial défense. Pour son entrée en Playoffs, le champion en titre d’Oklahoma City va vouloir donner le ton et s’appuiera ainsi sur sa défense exceptionnelle – numéro 1 en NBA (108 points encaissés par match en régulière) – pour limiter les Suns. On sait qu’en Playoffs, le jeu ralentit, le scoring baisse et l’impact physique augmente, ce qui va rendre la vie difficile à la bande de Devin Booker (112 points par match en régulière). L’an dernier à la même période, OKC avait limité Memphis à seulement… 80 points au Game 1.

Avec ça, on mise sur un énorme match de Victor Wembanyama pour ses débuts en Playoffs contre Portland, avec au moins 3 contres au compteur. Le meilleur défenseur de la NBA (3,1 contres par match) devrait se régaler face à des Blazers qui aiment scorer à l’intérieur.



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).