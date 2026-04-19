C’est le grand soir pour Victor Wembanyama ! Ce dimanche, le phénomène français va jouer son premier match de Playoffs depuis son arrivée en NBA, à 3h du matin contre les Blazers. Tout simplement immanquable.

Dans une carrière, il y a des dates qu’on n’oublie pas. Le 19 avril 2026 en fait partie pour Victor Wembanyama.

Premier match de Playoffs, première apparition dans la cour des grands, première fois sur la scène où s’écrivent les légendes. L’Alien est sur le point de découvrir un nouvel univers, univers dont il compte bien prendre le contrôle le plus rapidement possible face aux pauvres humains qui vont se dresser sur sa route.

Cela commence par les joueurs des Blazers, qu’on n’attendait pas forcément là mais qui ont mérité de faire partie de l’Histoire. L’Histoire avec un grand H, car quelque chose nous dit que Wemby sera à la hauteur de l’événement, comme si souvent dans sa jeune carrière. Après une saison calibre MVP et un titre de DPOY qui ne peut pas lui échapper, les Playoffs pourraient débloquer un niveau encore supérieur chez l’Alien. Et ça c’est quand même sacrément flippant…

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Pour Victor, cette rencontre entre les Spurs et Portland va peut-être représenter la toute première étape d’un parcours épique vers les sommets de la NBA. San Antonio a les moyens de gagner le titre dès cette saison, et Wembanyama voudra donner le ton d’entrée.

Mettez bien votre réveil, promis vous ne le regretterez pas !

Les autres matchs NBA de ce dimanche

19h : Celtics – Sixers

21h30 : Thunder – Suns

0h30 : Pistons – Magic

Avant les grands débuts de Victor Wembanyama, trois autres matchs de Playoffs sont au programme. Les têtes de série numéro 1 – Thunder et Pistons – vont faire leur entrée et auront à cœur de montrer tout de suite à Phoenix et Orlando qui est le patron. Pas forcément les matchs les plus attendus du premier tour, mais il y a suffisamment de têtes brûlées pour que ça fasse des étincelles.

« Y’a beaucoup de gratteurs de lancers dans cette équipe (OKC). On doit montrer nos mains et être vigilants. J’espère que ce sont les vrais Playoffs et moins de fautes seront sifflées. »

Dillon Brooks, l’incomparable. pic.twitter.com/MRaZSp6a99

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2026

Dès 19h, on aura droit à un classique Celtics – Sixers, malheureusement sans Joel Embiid mais avec Tyrese Maxey, VJ Edgecombe et Paul George pour affronter les Verts sur leurs terres. Et si on avait droit à une petite surprise ?

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir