Pour leur entrée en lice dans ces Playoffs NBA 2026, les Celtics n’ont pas fait de cadeaux aux Sixers, privés de Joel Embiid. Domination dès le premier quart sous l’impulsion de Jayson Tatum, +32 à la fin du match, pas de doute il y a une grosse classe d’écart entre ces deux équipes.

Les stats du Game 1 entre Boston et Philly, c’est juste ici

Pour ceux qui espéraient un match serré, il faudra repasser.

Le suspense n’aura duré que quelques minutes, juste le temps que les Celtics prennent 15 points d’avance à la fin du premier quart-temps. La formule gagnante pour Boston ? Imposer son propre rythme, être focus et actifs sur les rotations défensives, et faire du Celtics basketball en attaque : mouvement, circulation de balle, décisions rapides et du tir primé qui rentre (tout le contraire des Sixers dans ce Game 1).

33-18 Boston, fin du premier quart.

Peux pas demander mieux.

Concentration en défense, circulation et patience en attaque, Tatum est parfait, les trois points tombent c’est la teuf.

Hormis les fautes sur les pivots, c’est 10/10 pour les Celtics cette entame.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2026

Profitant de l’absence d’Embiid, mais aussi d’Adem Bona et Andre Drummond en foul trouble, les Celtics ont su appuyer là où ça fait mal. Manque de taille et de protection de cercle en face ? Très bien, on pénètre (comme dans du beurre…) et on finit tranquillement à l’arceau. Boston a aussi réussi à fortement limiter le jeu de transition de Philadelphie, rendant l’attaque des Sixers très prévisible et surtout très brouillonne sur demi-terrain. Les efforts de Tyrese Maxey (21 points) ont été largement insuffisants, et Philly a payé cher ses pertes de balle (14) et sa maladresse au tir extérieur (4/23 à 3-points).

Pendant tout le match, les Sixers n’ont jamais réussi à rivaliser avec l’intensité et la vitesse d’exécution des Celtics des deux côtés du terrain. Et cela s’est clairement reflété au score : plus ou moins 20 points d’écart dans le deuxième et troisième quart, puis 30 dans le quatrième, autant dire que Boston n’a jamais transpiré. C’est la plus large victoire dans l’histoire des Celtics pour un premier match de Playoffs.

Jayson Tatum, comme si de rien n’était

Il y a onze mois, Jayson Tatum se déchirait le tendon d’Achille au Madison Square Garden. Ce dimanche, il a lâché un match référence pour son grand retour sur la scène des Playoffs.

25 points (7/12 au tir, 9/17 aux lancers-francs)

11 rebonds

7 passes

2 interceptions

JT a donné le ton d’entrée à travers sa polyvalence et ses intentions. Bien dans ses baskets, bien avec son shoot, inspiré au playmaking, et surtout présent sur le plan physique et athlétique, bref du Tatum quoi. Checkez un peu ça :

Le quoi ? Tendon d’Achille ?

Allez, tomar. pic.twitter.com/zjlbxDsEBA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2026

Quelques semaines après son retour de blessure, la star des Celtics n’a peut-être jamais montré autant d’assurance et de vivacité dans ses mouvements. On ne dit pas que « Prime Tatum » est 100% de retour, lui qui a été plus discret en deuxième mi-temps, mais les signaux sont hyper positifs. Surtout que dans le même temps, Jaylen Brown (26 points) a entamé ses Playoffs comme il a fini sa magnifique saison régulière.

Le reste de la Conférence Est risque de souffrir lors des semaines à venir…