Thunder – Suns (119-84) : OKC enterre Phoenix d’entrée, 1-0 pour le champion en titre !

On sait pas si ça en surprend beaucoup, mais le Thunder a étrillé Phoenix dès le Game 1 de ce premier tour. Domination absolue établie dès le début de la rencontre, défense étouffante, Chet Holmgren et Jalen Williams injouable. OKC débarque dans ces Playoffs 2026 en mode patron !

4 minutes et 9 secondes. Voici le temps qu’a passé Phoenix dans le match. Le temps pour Devin Booker de faire croire à un match équilibré, pour Collin Gillespie d’envoyer une grosse filoche de loin, mais aussi le temps pour Dillon Brooks de foutre une énorme mandale dans le menton de Chet Holmgren. Pendant 4 minutes et 9 secondes, les Suns ont pu être eux-mêmes.

Après ça, Papa Thunder a décidé que la récréation était terminée. Run de 17-2 dans les dents pour prendre 12 points d’avance, avant que Chet Holmgren envoie un fadeaway de loin au buzzer comme si c’était un ancien numéro 24 jouant en pourpre et or (ou peut-être qu’on doit dire « BAM » maintenant ?). Bref, 35-20 Thunder à la fin du premier quart, on vous laisse deviner la suite…

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Tout le champ lexical de la maîtrise serait applicable au reste de la rencontre, Phoenix n’a jamais recollé pendant que le Thunder déroulait son basket sans trop s’employer non plus. Alex Caruso a été hyperactif défensivement, Ajay Mitchell lui, a été précieux. Et si Shai Gilgeous-Alexander a été plutôt maladroit (5 sur 18 au tir), il a su rester impactant via la ligne des lancers (15 sur 17 aux lancers et 25 points au final).

Tout ça sans même citer les superbes matchs de Jalen Williams et Chet Holmgren, respectivement auteurs de 22 points, 7 rebonds, 6 passes pour le premier, et 16 points, 7 rebonds, 2 interceptions, 2 contres pour le deuxième. Vous l’aurez compris, pas grand-chose à dire de négatif sur la franchise de l’Oklahoma (qui paraît même pas encore à pleine puissance…)

Le footwork les amis le footwork.

Pas obligé d’avoir un bag venu de YouTube pour être fort, les fondamentaux c’est ça qu’est beau ! pic.twitter.com/5UU9fcPGyu

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Côté Phoenix en revanche va falloir faire un reset complet. Devin Booker a fait son taf statistiquement mais sans être réellement impactant avec ses 23 pions. On en attend aussi plus de Jalen Green (17 points à 38 % de réussite) mais surtout de Dillon Brooks qui a envoyé briquasses après saucisses tout au long de la rencontre (6 sur 22 au tir).

Score final 119-84 pour les champions en titre. Certes les Suns doivent montrer un meilleur visage, mais face à une telle Foudre difficile de voir ce qu’ils pourront faire. Rendez-vous à 3h30 dans la nuit de mercredi à jeudi pour le Game 2 !