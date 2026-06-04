Victor Wembanyama après la défaite du Game 1 : « Je ne suis pas inquiet du tout »

En galère offensivement pour son tout premier match en Finales NBA, Victor Wembanyama sait que lui et les Spurs devront être bien meilleurs au Game 2 pour revenir à hauteur des Knicks. Wemby a confiance sur la capacité des siens à rebondir ASAP.

« J’ai été mauvais ce soir. C’est pas plus compliqué que ça. »

Victor Wembanyama ne s’est pas défilé après la défaite du Game 1. Au terme d’une soirée où il aura terminé avec un affreux 6/21 au tir et 6 pertes de balle (pour 26 points, 12 rebonds et 3 contres au total), l’Alien a conscience qu’il devra montrer un tout autre visage en attaque pour que les Spurs puissent franchir l’obstacle Knicks.

En conférence de presse d’après-match, Victor est paru décontracté, comme s’il connaissait déjà la formule pour se relancer.

« On a déjà été menés dans une série, même si évidemment ce n’était pas en finale. […] Je ne suis pas du tout inquiet. Ce n’est pas comme si je devais trouver des solutions. J’ai juste à jouer normalement, sans même forcément être bon (rires). Si on fait ce qu’on a à faire, c’est suffisant. Quand on joue mal, quand je joue mal, c’est quand on se tire une balle dans le pied. C’est pour ça que je ne suis pas inquiet. On va être tellement meilleurs. Je vais être tellement meilleur. »

Menés 1-0 par les Wolves en demi-finale de conférence, puis 2-1 et 3-2 par le Thunder dans la série précédente, la bande de Wemby a déjà prouvé sa capacité à rebondir, surtout devant son public. De quoi avoir confiance avant le Game 2 face à New York vendredi. Néanmoins, des ajustements seront nécessaires car les Knicks ne vont pas simplement offrir la deuxième manche aux Spurs.

Des ajustements qui concernent avant tout Wemby, comme l’a indiqué le coach Mitch Johnson.

Mitch Johnson sur les ajustements à faire concernant Victor Wembanyama :

« On doit lui trouver plus d’espaces pour pouvoir bouger vers le panier, sur des roll ou en transition, il doit mettre la pression sur le cercle, avoir de l’impact dans la raquette. »

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2026

Souvent hors rythme, parfois pas assez agressif et parfois trop, et possédant surtout un impact offensif insuffisant dans la raquette, Victor Wembanyama a souffert contre Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson.

Comme un symbole, les Knicks ont mis huit points de plus dans la peinture que les Spurs dans le Game 1 (50 à 42)…

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