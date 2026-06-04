Scène courante dans le football, beaucoup moins dans le basket-ball. Lors de ce Game 1 des Finales NBA, un fan des San Antonio Spurs a fait irruption sur le parquet pour faire une vidéo avec Victor Wembanyama.

Tout risquer pour une photo. Certains sont prêts à le faire en se rapprochant d’un précipice ou d’un feu, mais ce fan des Spurs a probablement signé son bannissement du Frost Bank Center en se rendant sur le parquet lors du Game 1 des Finales NBA 2026.

Au début du quatrième quart-temps, il a couru vers Victor Wembanyama pour décrocher une vidéo / un selfie qui, malheureusement n’a pas été très réussi. L’Alien a réagi à cet envahissement de terrain en conférence de presse :

« Je n’ai jamais été dans une telle situation. Je ne savais pas comment réagir. Ça m’a vraiment surpris, presque autant que la fois où une chauve-souris s’est écrasée sur le terrain. »

Victor Wembanyama sur le fan qui a voulu prendre un selfie avec lui :

« Je n’ai jamais été dans une telle situation. Je ne savais pas comment réagir. Ça m’a vraiment surpris, presque autant que la fois où une chauve-souris s’est écrasée sur le terrain. »pic.twitter.com/AOJgGA3CgR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2026

En janvier 2024, pendant un money-time face aux Wolves, une chauve-souris avait interrompu la rencontre et c’est le Coyote, la mascotte des Spurs qui l’avait capturé.

Pour en revenir au fan, il semble ne pas avoir fait peur à Victor Wembanyama qui avait tout de même le sourire au moment de la vidéo.

Les réactions de Wemby et Mitchell Robinson 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/CTcqKGsIoa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 4, 2026

Bon, vous la vouliez, voici la vidéo (ratée) prise. Beaucoup de risques pour peu de récompenses…

POV of the fan who ran on the court in Game 1

Wemby was too tall to fit in the video 😭 pic.twitter.com/ZHAgSdEObB

— BrickCenter (@BrickCenter_) June 4, 2026