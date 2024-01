L’action ne sera peut-être pas n°1 du Top 10 demain, mais nous, c’est de ça dont on va parler tout le dimanche. Le duel sans merci entre une mascotte déguisée en Batman et une chauve-souris, bien réelle celle-ci. La NBA telle qu’on l’aime tant.

Mais très franchement, peut-on avoir… meilleur divertissement ? Parce que vous, il était comment votre samedi soir ?

Nous ? On a vu une chauve-souris faire irruption au Frost Bank Center, Coyote (la mascotte des Spurs) jaillir de l’ombre déguisée en Batman comme si tout était prévu d’avance, sous les yeux de Manu Ginobili et on va vous expliquer pourquoi c’est drôle, bref, un moment suspendu, et quelques images valent mille mots :

We have a bat stoppage in San Antonio. Of course Manu is there in attendance too. pic.twitter.com/yBgMWoGDeE

— Rob Perez (@WorldWideWob) January 28, 2024



Tout est déjà mythique, de la grimace de Victor Wembanyama à qui l’on a pourtant souvent du dire que “c’est pas la petite bête qui va manger la grosse” au hug final entre Devin Vassell et le justicier de la nuit, en passant par le sourire d’un Manu Ginobili amusé, un Manu à qui tout ça rappelle à chaque fois des souvenirs. Car oui, au passage, l’irruption de chauve-souris à San Antonio n’est pas une rareté, un peu comme les mecs qui mettent 70 points en un match cette saison, un peu comme les supporters chauvins à Limoges. Bref, arrêtez tout, on tient notre highlight de la nuit.