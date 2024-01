Joel Embiid n’a pas joué cette nuit face aux Nuggets. Et au-delà des punchlines sur son absence face à son rival Nikola Jokic (les trois derniers trophées de MVP réunis), c’est justement son éligibilité à ce même trophée cette saison qui est dans toutes les bouches ce matin.

Pour être éligible dans la course à un trophée individuel, il faudra désormais avoir joué au moins 65 matchs dans la saison régulière. La NBA a instauré cette règle il y a quelques mois (elle ne concerne pas les rookies), et c’est donc cette règle qui fait pas mal causer ce matin en ce qui concerne le dossier Embiid.

En effet, avec déjà onze matchs loupés cette saison, le pivot des Sixers reste le favori pour conserver son trophée mais il n’a désormais le droit qu’à six petits DNP s’il veut exister dans la course à la statuette. On sait l’Américano-Camerounais fragile, parfois géré par son staff, et jusqu’au mois d’avril le Process n’aura donc que très peu d’occasions de se reposer. Une donne assez nouvelle à prendre en compte, d’autant plus que Jojo est le seul candidat de la bande à afficher autant de loupés cette saison et donc le plus à même d’être la première victime de l’histoire de cette nouvelle règle.

Il reste 38 matchs à jouer pour les Sixers jusqu’à la fin de la saison régulière, et Joel Embiid devra donc en jouer au moins 32 s’il veut garder le Podoloff sur sa cheminée jusqu’en mai 2025. Possible, et ça lui permettra au moins d’arriver lancé en Playoffs cette saison, plus d’excuses.