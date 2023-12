Il adore les jouer, tout le monde adore les jouer. Il cartonne tout le monde ou presque, tout le monde ou presque cartonne les Wizards. Résultat des courses ? Vous savez déjà ce qu’il s’est passé cette nuit entre Joel Embiid et les Wizards.

Il ne pouvait en être autrement.

MVP en titre et lancé avec les Sixers dans la quête d’un back-to-back en plus de jouer le titre suprême avec son équipe de Philly, Joel Embiid n’allait sûrement pas ralentir face aux très faibles Wizards, lancés pour leur part dans la course à “qui fera la saison la plus claquée”.

Le pire dans tout ça ? Les Wizards n’ont, pour une fois, pas été ridicule. Le Français Bilal Coulibaly a montré de très belles choses, Jordan Poole n’a pas été dans l’abus, Tyus Jones a fait du Tyus Jones tout en propreté, et au final les Sixers auront du s’employer et compter sur un ÉNORME Embiid.

50 points à 19/29 au tir dont 1/2 du parking et 11/13 aux lancers, 13 rebonds, 7 passes, 1 steal et 1 contre en 38 minutes

Un gros match de Tyrese Maxey également, Nicolas Batum qui fait le ciment, comme d’habitude, mais c’est bien le Jojo qui a porté une fois de plus Philly à la victoire en cette semaine de In-Season Tournament. On vous laisse avec les highlights de l’ogre, et nous on enchaine !