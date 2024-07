Les notes de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024

A évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel. On s’est donc ce soir attelé à un drôle d’exercice : noter les protagonistes… de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024. Soyez indulgents, on est – déjà – fatigué.

Jamel Debbouze (8) : c’est lui qui a ouvert la soirée, dans une scène qui n’était pas sans rappeler Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre et ses premières drôleries en carrière. Et puis Jamel + Zizou, bien sûr que ça matche.

Zinédine Zidane (10) : impossible de débuter une soirée aussi bien qu’avec son sourire angélique, même dans les sous-sols de Paris. Et quand il est réapparu trois heures plus tard sur le Trocadéro pour claquer un hug et une passation de flamme à Rafael Nadal, on avait presque envie d’aller mettre le match retour à Materazzi.

Le passage de flamme entre Zizou et Nadal, c’est pour les livres d’histoire 🥹 pic.twitter.com/ErwUDlgj2q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024

Laurent Delahousse (MJ) : il a susurré toute la soirée, s’est probablement remis la mèche en place mais on ne l’a pas vu faire. Par contre, on l’a entendu appeler Marie-José Pérec “Marie-Joelle”. Oui, comme dans la Tour Montparnasse Infernale.

Alexandre Boyon (10) : le meilleur parmi ceux dont personne ne parle. Toujours le mot juste, jamais trop, juste ce qu’il faut. Ses paroles, nous les boyons.

Daphné Burki (50) : la reine a vécu un terrible traumatisme il y a quatre mois et elle a jeté toutes ses forces dans ce show. Submergée par l’émotion du début à la fin, en craquage total en fin de soirée, et nous on l’aurait été à moins. Ayez tous une Daphné dans votre vie, et donnez lui de la force.

Thomas Jolly (50) : 50 et 50 font 100. On n’oublie évidemment pas toutes les petites, moyennes et grandes mains qui ont œuvré à cette dinguerie de plus de quatre heures, mais le metteur en scène et directeur artistique de cette cérémonie peut désormais dormir sur ses deux oreilles… jusqu’à la fin de sa vie. Son Everest, il l’a déjà grimpé, et moi ça m’a donné des idées pour la fête de l’école de mes gamins.

La pluie (10) : elle a cru jouer un mauvais tour à cette soirée, mais elle a juste rajouté un côté presque mystique à la cérémonie. Un coup dans l’eau, beaucoup dans l’eau, même si demain les pastilles pour la gorge vont se monnayer au prix fort au village.

Nelson Monfort (87) : il était là, et en soit c’est déjà une super nouvelle pour ses proches.

La journaliste qui a dit que LeBron James était une star des Spurs (0) : je suis fan des Spurs et j’ai vomi alors que je n’avais pas encore mangé.

🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/UaI86f0NXu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024



Le DJ (2000) : on change encore d’avis, mais c’est clairement LUI le grand beau gosse de cette soirée. Grâce à la playlist tout simplement parfaite de cette cérémonie, chaque téléspectateur a cru être… dans la meilleure des soirées. Entre les sons franco-français, la Dance des années 90 où les classiques qui ne vieillissent pas, on n’aurait voulu que ça ne s’arrête jamais.

Taigh Kris (10) : bien vu l’hommage à Assassin’s Creed, mais on a tous reconnu Taïg Khris sous le costume. Ou pas. Et vous, ça fait combien d’années que vous n’aviez pas entendu le nom de Taïg Khris ?

pic.twitter.com/mvYHt6bSkW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024

Lady Gaga (10) : première star internationale à avoir poussé la chansonnette, Stef s’est éclatée sur du Zizi Jeanmaire, tout en Dior et toute en plume. La soirée ne pouvait mieux commencer.

Russell Westbrook (10-10-10) : il a signé à Denver en pleine presta de French Cancan. Est-ce qu’il y a plus Russell Westbrook comme phrase ?

Brisco (5) : a fait une apparition sur le plateau des sports urbains, tout vêtu de blanc mais sans avoir pu nous montrer ses talents. C’était original de le voir ici, un peu comme si on avait aperçu un pote.

Aya Nakamura (1500) : peut-être le point culminant de cette soirée, en tout cas de son côté inattendu. Aya a repris ses plus gros tubes, elle a crossé ça avec du Charles Aznavour, et elle a même fini au garde-à-vous avec la Garde Républicaine, après avoir fait faire quelques pas de danses à un ou deux officiers. C’est donc ça le Multiverse ?

Y’a combien de couvertures d’album possibles ce soir j’ai envie de coller des PARENTAL ADVISORY partout c’est une dinguerie https://t.co/XJfDxSkUJz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024



Le Colonel Moutarde (1500) : d’abord mal à l’aise, il s’est ensuite trouvé l’âme d’un breakeur avec la reine Aya. Nous on était en PLS, tout simplement, et on ne l’oubliera probablement jamais.

Michael Phelps (28) : est apparu trois secondes à l’écran, juste pour qu’on rappelle qu’il a 28 médailles dans son salon. Et vous, vous avez quoi dans votre salon ?

Axelle Saint-Cirel : hymne français entonné à la perfection, sous la pluie, drapée d’un tissu aux couleurs du pays et postée en haut de l’un des ponts de Paris. C’est pas une presta, c’est une Masterclass.

LeBron James (23) : a enlevé sa capuche au meilleur des moments, pour qu’on le voie bien porter le drapeau. Lui aussi aurait pu avoir sa cover d’album ce soir.

Derrick White (4) : pas forcément prévu à la base, il s’est calé au premier plan sur le porte-avions de Team USA. Toujours bien placé on vous dit.

Gojira (10) : avaient l’air sympa, même s’ils criaient un peu fort.

Fauve Hautot (partout) : l’anagramme de Vos Photos est dans tous les coups, dans toutes les émissions, dans tous les télés-crochets. Evidemment qu’elle n’allait pas louper cette soirée.

Rim’K (504) : notre Tonton à tous, l’une des belles surprises de la soirée, même si on n’a pas vu ses neveux, probablement déjà montés dans le break.

La perf de Rim’ K 🥰 pic.twitter.com/HC6bWIpaxT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024



Juliette Armanet (9) : sa version d’Imagine est fantastique, on regrette juste que piano en feu + flamme olympique… Juju n”ait pas chanté son tube “Flamme”. Manque d’idées sur cette cérémonie, depuis le temps qu’on le dit.

Sofiane Pamart (8) : a joué sur un piano en feu qui flottait au milieu de la Seine. Une soirée finalement normale dans l’univers d’un mec qui écrit les notes pour TrashTalk à 2h07 du matin.

Philippe Katerine (1000) : on l’attendait en slip mais il a fait tellement mieux. Mi-Avatar mi-Bacchus, cet homme est à la fois une énigme et un génie, qui transforme l’absurde en perfection. Bémol, il ne sait probablement plus ce qu’il a fait ce soir et ça n’est pas plus mal.

pic.twitter.com/Chf9xejMUt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024

Emmanuel Macron (10) : il a très peu parlé, et pas mal de gens ont dit que ça n’était pas plus mal. Toi aussi deviens éditorialiste politique.

Anne Hidalgo (-) : on ne l’a pas vu, parait-il que c’est ce soir qu’elle s’est baigné dans la Seine. C’était donc pour cela que le bateau des Kiribati tanguait tellement, ça n’était donc pas un brochet.

Tony Estanguet (9,5) : discours parfait, anglais scolaire mais maitrisé, dents bien blanches, mais on aurait aimé un petit geste pour la gentille jeune fille qui lui a tenu le parapluie pendant 15 minutes.

Thomas Bach (0,5) : il a dit exactement la même chose que Tony, avec un accent allemand. C’était donc très long.

La Tour Eiffel (1 000 000) : si parfaite.

pic.twitter.com/ngvkJ42rfe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024

Rafael Nadal (14) : quand t’es le seul étranger autorisé à être l’un des derniers porteurs de la flamme, c’est qu’il doit bien y avoir une raison. La raison ? C’est que Paris lui appartient, pour au moins 14 bonnes raisons. La classe, même avec un futal trempé.

Carl Lewis et Serena Williams (3) : légendes sur la piste, dans les airs, sur les cours et dans les sable, Carl et Serena ont montré ce soir pourquoi ils n’avaient jamais essayé l’aviron. Ça tanguait plus que l’embarcation pour nos deux cocos et on aurait presque pu assister à un petit vomito en direct. Vomito de légende, alors on s’en serait pas plein.

Nadia Comaneci (10) : doit-on vous expliquer sa note ?

Amélie Mauresmo (10) : quelle joie de la voir recevoir de Rafa la flamme, chez elle, et de la voir transmettre le flambeau quelques centaines de mètres plus loin à la crème du sport français. La seule Amélie qui représente le vrai Paris, n’en déplaise à Amélie Pouliche.

Tony Parker (?) : seul parmi les derniers relayeurs à ne pas avoir de médaille olympique, ça ne l’a pas empêché de trottiner façon Kyle Anderson aux alentours du Louvre. Une soirée comme une autre pour l’entrepreneur.

Michael Guigou et Allison Pineau (100) : parce que le handball nous a tellement fait vibrer aux Jeux, et notamment ces deux loulous.

Jonathan Cohen (0) : parce que c’eut été logique que Marc porte la flamme.

Teddy Riner (+100) : le colosse. Qui d’autre finalement pour accompagner Marie-José Pérec, que le probable plus grand sportif français de tous les temps, en tout cas c’est ce qu’on lui dirait si on était en face. Joie et fierté sur son visage, avant d’aller faire valdinguer du japonais sur les tatamis. Quelle vie.

Marie-José Pérec (cœur) : la gazelle a bouclé la boucle. Le secret était de moins en moins gardé et c’est donc bien Marie-Jo qui fut la dernière relayeuse, celle qui a enflammé la plus belle Montgolfière de la planète. Ses initiales sont MJ, et c’est peut-être bien car elle fait elle aussi partie des GOAT du sport français

Marie José Pérec et Teddy Riner qui allument la vasque olympique 🥹🔥 pic.twitter.com/4n5Gv8rkuA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024

Céline Dion (1000) : elle sortait d’une pause obligatoire de quatre ans pour soigner sa voix, pour se soigner tout court. Ce soir Céline a illuminé Paris et a peut-être connu le firmament de sa carrière. Dion qui chante du Piaf en haut de la Tour Eiffel, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.

Céline Dion qui chante sur la Tour Eiffel, à jamais dans les souvenirs 🥹❤️ pic.twitter.com/mYUrvuNgAJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024

Marc J Spears (1) : ce très bon journaliste a posé une très bonne question, et il a reçu de très bonnes réponses. Who is pris celui who thought prendre.

Réponse de la France : you can’t https://t.co/QWCexQfgiC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2024