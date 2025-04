En cette deuxième soirée de Playoffs, nous n’étions apparemment pas assez occupés alors la NBA a décidé de nous balancer les finalistes des six principaux trophées individuels de la saison. Les vainqueurs pour chaque trophée seront annoncés petit à petit au cours des Playoffs, et avec eux – forcément – leur belle dose de bonheur pour les uns et de seum pour les autres. Voici les finalistes pour le trophée de meilleur défenseur de l’année !

Parole à la défense et aux gardiens du temple ici. Pour cette saison 2024-25, Victor Wembanyama semblait promis au titre de DPOY mais ses problèmes de santé ont ouvert la voie à la concurrence. Ils sont donc trois à se disputer la couronne.

D’abord, on trouve Dyson Daniels, meilleur intercepteur de NBA (3 par match) et auteur d’une saison majuscule à Atlanta. Draymond Green est aussi parmi les finalistes et il le doit à sa grosse seconde moitié de saison où il a été indispensable aux Warriors. Enfin et c’est peut-être le favori, Evan Mobley a tout pour remporter le trophée. Immense en défense, il bénéficie aussi du très bon classement de Cleveland. Masterclass individuelle et résultats collectifs font souvent bon ménage pour l’emporter. Un combo qui n’a visiblement pas suffi à Lu Dort (Thunder) pour faire partie des finalistes.

⭐️ LES 3 FINALISTES POUR LE TITRE DE DPOY ⭐️

– Evan Mobley (Cavaliers)

– Draymond Green (Warriors)

– Dyson Daniels (Hawks)

