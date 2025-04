En cette deuxième soirée de Playoffs, nous n’étions apparemment pas assez occupés alors la NBA a décidé de nous balancer les finalistes des six principaux trophées individuels de la saison. Les vainqueurs pour chaque trophée seront annoncés petit à petit au cours des Playoffs, et avec eux – forcément – leur belle dose de bonheur pour les uns et de seum pour les autres. Voici les finalistes pour le trophée de MIP, la meilleure progression de l’année !

On connait enfin les trois finalistes pour la meilleure progression 2024-25. Désolé Christian Braun voire même Austin Reaves, les votants ont choisi un podium composé de Cade Cunningham, Dyson Daniels et Ivica Zubac.

Le premier vient d’être nommé All-Star et il est en pleine ascension. Le second a lui profité de son transfert à Atlanta pour exploser, avec notamment une énorme défense et 3 interceptions de moyenne par match ! Enfin, Ivica Zubac est encore indispensable dans la raquette des Clippers et il a fait lui aussi exploser les statistiques avec une grande régularité toute l’année. Qui va l’emporter ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2025