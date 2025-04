En cette deuxième soirée de Playoffs, nous n’étions apparemment pas assez occupés alors la NBA a décidé de nous balancer les finalistes des six principaux trophées individuels de la saison. Les vainqueurs pour chaque trophée seront annoncés petit à petit au cours des Playoffs, et avec eux – forcément – leur belle dose de bonheur pour les uns et de seum pour les autres. Voici les finalistes pour le trophée de MVP !

Pas de surprise ici, puisqu’on sait depuis belle lurette que le trophée de MVP se jouera entre deux noms : Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic.

L’un comme l’autre réalise une saison littéralement exceptionnelle et aurait été MVP 99 fois sur les 100 dernières saisons, mais l’un comme l’autre nous sort l’une des plus grosses saisons régulières de l’histoire et rend l’issue de ce vote assez hasardeuse. Le meneur du Thunder semble avoir pris quelques hectomètres d’avance mais quoiqu’il arrive il n’y aura aucun scandale, même si la victoire de l’un causera forcément un peu de seum à la fanbase de l’autre.

Le troisième homme, Giannis Antetokounmpo, peut déjà poser 100K sur sa troisième place tant le duo de tête survola la Ligue cette saison, et on va donc assister dans les prochaines semaines à un débat intense entre la Team Serbie et la Team Canada. Et vous, vous êtes dans quelle team alors ?

⭐️ LES 3 FINALISTES POUR LE TITRE DE MVP ⭐️

– Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

– Nikola Jokic (Nuggets)

– Giannis Antetokounmpo (Bucks)

