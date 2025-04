En cette deuxième soirée de Playoffs, nous n’étions apparemment pas assez occupés alors la NBA a décidé de nous balancer les finalistes des six principaux trophées individuels de la saison. Les vainqueurs pour chaque trophée seront annoncés petit à petit au cours des Playoffs, et avec eux – forcément – leur belle dose de bonheur pour les uns et de seum pour les autres. Voici les finalistes pour le trophée de meilleur sixième homme de l’année !

Pas une grande surprise pour ce trio de finalistes, même si De’Andre Hunter n’aurait pas fait tache, loin de là. Son coéquipier Ty Jerome représentera les Cavs, lui qui sort d’une énorme saison en sortie de banc. Il aurait même pu être dans la course à la meilleure progression.

Il devrait néanmoins finir au troisième rang puisque Malik Beasley et Payton Pritchard sont les deux favoris des bookmakers pour le trophée final. Le premier a retrouvé son meilleur niveau du côté de Detroit, en patron de la seconde unit. Pritchard a lui mis tout le monde d’accord à Boston, avec un énorme apport en sortie de banc à coup de 3-points. L’un comme l’autre ferait un très bon gagnant.

⭐️ LES 3 FINALISTES POUR LE TITRE DE 6e HOMME ⭐️

– Malik Beasley (Pistons)

– Ty Jerome (Cavaliers)

– Payton Pritchard (Celtics)

Alors, vous votez pour qui ? 🤔 pic.twitter.com/IB1w2ewOP8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2025