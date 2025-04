Les notes de Celtics – Magic : Paolo Banchero était bien trop seul

On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, le deuxième match de la Maison la Danse à Lyon, entre Celtics et Magic.

# Boston Celtics

Kristaps Porzingis (4,5) : le temps d’un match, la licorne s’est transformée en une sorte de raton laveur. Son match était en tout cas aussi malodorant que l’animal en question, heureusement sans conséquences.

Jayson Tatum (6) : même lorsqu’il n’est pas dans un bon jour au tir, il trouve le moyen de sortir de grosses actions et d’être important pour les siens. JT ne fait que préchauffer, le Magic c’est de l’eau le petit déjeuner.

Jaylen Brown (5,5) : déjà amputé du bras gauche, il doit en plus faire avec un genou récalcitrant pour ce début de série. Espérons qu’il aille vite mieux aussi.

Derrick White (7,5) : l’adversaire le plus terrifiant pour Orlando, il a cuisiné pendant toute la soirée avec son crâne rasé. Breaking Bad à Boston.

Jrue Holiday (6) : en congés payés sur la première mi-temps, en heures supp sur la deuxième. Jrue devait juste changer le badge des bureaux.

Sam Hauser (5) : peu en vue sur ce match, il n’a pas bu une goutte aujourd’hui. SAM.

Luke Kornet (5,5) : une claquette dunk dégainée plus vite que son ombre, puis c’est tout. Lucky Luke Cornet.

Al Horford (6) : Boston aura encore besoin de son ancien pour aller au bout. Heureusement pour eux, il n’est pas encore devenu sénile, ni complotiste, ni rien.

Payton Pritchard (6,5) : il a filé le tournis à la défense du Magic sur certaines actions, et a bien aidé Derrick White dans son entreprise de démolition. PP était dans une épreuve Squid Game.

Torrey Craig, JD Davison et Jordan Walsh ne sont pas notés.

# Orlando Magic

Wendell Carter Jr. (4) : un match plutôt craignos pour WCJ. Insignifiant en attaque, dépassé en défense, il n’a pas été bon, vraiment pas.

Paolo Banchero (8) : seul contre tous, Paul Banquier a tout tenté, mais son énorme match n’a pas suffi face à ces C’s. Il va lui falloir plus qu’une boite de Doliprane ce soir.

Franz Wagner (6,5) : il n’a pas été parfait, mais il a été le seul à épauler P5 sur ce match face aux Celtics. Franzinho était bien en mode Robin.

Kentavious Caldwell-Pope (5) : l’ancien apporte des choses qui ne se voient pas dans les fiches de stats, comme ce tampon sur Jayson Tatum. Flagrante 1 pour lui, KCP est prêt pour le prochain gala de l’UFC.

Cory Joseph (4) : avec tout le respect qui lui est dû, commencer un match de Playoffs avec CoJo titulaire à la mène revient à la même chose que jouer à la roulette russe avec un chargeur rempli.

Anthony Black (4,5) : plus fort pour faire des jeux de mots avec Gradey Dick que pour performer en Playoffs pour l’instant.

Jonathan Isaac (5) : pas nul, pas monstrueux non plus. Il a sorti ses actions défensives et marqué quelques points, avant de retourner pioncer. Il est le troisième meilleur marqueur de son équipe avec… 7 points.

Caleb Houstan (4) : en galère aussi, comme tous les autres finalement.

Gary Harris (3,5) : l’EHPAD c’est sur votre gauche monsieur.

Cole Anthony (3,5) : dès que les Playoffs commencent, ça devient tout de suite plus compliqué pour Cole Anthony. Un véritable calvaire vécu par le fils de Greg.

Tristan Da Silva et Goga Bitadze ne sont pas notés.