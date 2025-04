En cette deuxième soirée de Playoffs, nous n’étions apparemment pas assez occupés alors la NBA a décidé de nous balancer les finalistes des six principaux trophées individuels de la saison. Les vainqueurs pour chaque trophée seront annoncés petit à petit au cours des Playoffs, et avec eux – forcément – leur belle dose de bonheur pour les uns et de seum pour les autres. Voici les finalistes pour le trophée de Coach de l’année !



Les trois candidats au Coach de l’Année 2025 viennent d’être dévoilés. Kenny Atkinson, J.B. Bickerstaff et Ime Udoka ont été choisis, mais où est passé Doc Rivers ?

Atkinson a mené les Cavs vers la deuxième meilleure saison de leur histoire pour sa première année dans l’Ohio, pendant que son prédécesseur nous a prouvés que les miracles existent en ramenant Detroit en Playoffs. Ime Udoka, lui, s’est emparé de la deuxième place de l’Ouest avec ses jeunes Rockets. Duel ultra-équilibré entre ces trois prétendants. Qui en sortira vainqueur ?

⭐️ LES 3 FINALISTES POUR LE TITRE DE COACH DE L’ANNEE ⭐️

– Kenny Atkinson (Cavaliers)

– JB Bickerstaff (Pistons)

– Ime Udoka (Rockets)

Alors, vous votez pour qui ? 🤔 pic.twitter.com/AqsgFDPrbc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2025