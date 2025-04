En cette deuxième soirée de Playoffs, nous n’étions apparemment pas assez occupés alors la NBA a décidé de nous balancer les finalistes des six principaux trophées individuels de la saison. Les vainqueurs pour chaque trophée seront annoncés petit à petit au cours des Playoffs, et avec eux – forcément – leur belle dose de bonheur pour les uns et de seum pour les autres. Voici les finalistes pour le trophée de ROY, le meilleur rookie de l’année !

Un seul Français est présent dans cette liste pour le titre du meilleur débutant de la saison 2024-25, et il s’agit de Zaccharie Risacher, il est accompagné par Stephon Castle et Jaylen Wells. Pas d’Alexandre Sarr à l’horizon pour cette liste, ni de Jared McCain, foutue blessure…

Le pivot des Wizards aurait pu en être mais paie malheureusement le piètre bilan de son équipe, mais concentrons-nous désormais sur les trois candidats pour ramener cette coupe à la maison. Zaccharie Risacher n’est pas passé loin de disputer ses premiers Playoffs dès ses débuts en NBA, il s’est en tout cas imposé comme un membre important des Hawks et a montré de belles envolées offensives au cours de la saison. Stephon Castle, quant à lui, semble être légèrement favori pour ce trophée. Il a fait du bien aux Spurs dans un registre encore plus spectaculaire, et son profil de two-way plait beaucoup outre Atlantique. Enfin, Jaylen Wells fait figure d’outsider dans ce classement en tant que choix de Draft au second tour, mais il n’a pas du tout volé sa place sur ce podium et a sorti une vraie saison chez les Oursons pour se faire une place au soleil. Alors, plutôt Zacch, Stephon ou Jaylen ?

⭐️ LES 3 FINALISTES POUR LE TITRE DE ROOKIE DE L’ANNEE ⭐️

– Stephon Castle (Spurs)

– Zaccharie Risacher (Hawks) 🇫🇷

– Jaylen Wells (Grizzlies)

Alors, vous votez pour qui ? 🤔 pic.twitter.com/Ka5vk36G3r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2025

Source texte : NBA PR