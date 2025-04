Clutch Player de l’Année 2025 : Jalen Brunson, Anthony Edwards et Nikola Jokic en lice

En cette deuxième soirée de Playoffs, nous n’étions apparemment pas assez occupés alors la NBA a décidé de nous balancer les finalistes des six principaux trophées individuels de la saison. Les vainqueurs pour chaque trophée seront annoncés petit à petit au cours des Playoffs, et avec eux – forcément – leur belle dose de bonheur pour les uns et de seum pour les autres. Voici les finalistes pour le trophée du Clutch Player de l’Année, le joueur avec le plus de sang dans ses veines !

Il est le dernier trophée à être apparu dans la Grande Ligue, on connait désormais les trois finalistes du Clutch Player de l’Année 2025. Les nommés sont Jalen Brunson, Anthony Edwards et Nikola Jokic.

Pas d’énormes tendances malgré un Jalen Brunson en tête chez les bookmakers américains. Après tout, le Knick viendrait compléter une triplette de meneurs vainqueurs de ce trophée, succédant à De’Aaron Fox et Stephen Curry. Néanmoins, trois franchise players en course, bien loin du prototype à la Robert Horry qui pointe le bout de son nez uniquement dans le money time. Ça sera peut être un lot de consolation pour le Joker s’il perd le MVP.

⭐️ LES 3 FINALISTES POUR LE TITRE DE CLUTCH PLAYER DE L’ANNEE ⭐️

– Jalen Brunson (Knicks)

– Anthony Edwards (Wolves)

– Nikola Jokic (Nuggets)

