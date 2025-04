Écart de points en Playoffs : quelle place pour le Thunder dans l’histoire ?

Avec sa très (très) large victoire de ce soir face aux Grizzlies, le Thunder s’est offert un record de franchise avec un écart de 51 points. C’est aussi l’une des plus grosses raclées de l’histoire des Playoffs.

Aucune équipe n’avait débuté sa campagne de Playoffs avec un écart de 51 points, c’est désormais chose faite, grâce à OKC. Non content de réaliser ce record, la franchise de Shai Gilgeous-Alexander s’est aussi bien placée dans les plus gros écarts all-time en Playoffs.

C’est le 4ème plus gros écart jamais vu en NBA pour une postseason. Si le record (+58) a beaucoup tremblé (on a été à +56 dans le dernier quart), il n’a finalement pas été battu. Cela reste néanmoins une performance historique et bon courage pour faire aussi bien à l’avenir. Point positif pour Memphis, malgré ce naufrage, cela ne représente qu’un match. La fanbase des oursons doit sans doute espérer ne pas vivre le même scénario tous les soirs dans cette série.

Plus gros écarts dans l’histoire des Playoffs NBA

Hornets – Nuggets (2009) / Lakers – Hawks (1956) : +58 Warriors – Lakers (1973) : +56 Bucks – Bulls (2015) : +54 Thunder – Grizzlies (2025) : +51

* vainqueurs en gras