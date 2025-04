Thunder – Grizzlies (131-80) : OKC atomise Memphis d’entrée !

Monstrueux en défense et avec un collectif magnifique, le Thunder a explosé les Grizzlies pour le premier match de cette soirée de dimanche. OKC prend le lead de la série et mène désormais 1-0.

Pour les stats détaillées de cette raclée, c’est ici

Les Grizzlies se prennent le mur Thunder

Archi favori, le Thunder reçoit les Grizzlies pour ce Game 1. Si Memphis débute plutôt sérieusement avec un Ja Morant très impliqué, la grosse défense du Thunder pose vite les bases de ce qui va être un calvaire pour les oursons. Offensivement, OKC a un peu de mal à 3-points en début de match mais dès que les tirs primés commencent à tomber, l’écart se creuse rapidement. Déjà +12 après 12 minutes, rien à dire, c’est mérité.

CHET HOLMGREN A DIT NON ! ⛔️⛔️⛔️pic.twitter.com/qCvYpTC00b

L’attaque de Memphis est très mid’, quand Ja Morant n’est pas sur le terrain c’est encore pire, d’autant que les Grizzlies sont dans un mauvais soir à 3-points. Incapables de faire des stops de l’autre côté du terrain, les hommes du Tennessee ne peuvent que prendre la tempête locale. Jalen Williams et les joueurs du banc d’OKC placent un énorme run pour couler Memphis : 24-2 entre la fin du premier quart et le milieu du second. A la pause, il y a 32 points d’avance pour OKC, le plus gros écart à la pause dans l’histoire de la franchise ! Et le plus marrant dans tout ça, c’est que Shai Gilgeous-Alexander n’est même pas dans un grand soir.

32 point halftime lead is the largest in Thunder history.

L’une des plus grosses raclées de l’histoire des Playoffs !

Au retour des vestiaires, OKC ne lâche pas sa proie et enfonce le clou. 10-0 pour attaquer le troisième quart-temps, les Grizzlies aimeraient sans doute être à Cancun en ce moment. On est sur un blowout digne des plus beaux de l’histoire de la Ligue, c’est dire la domination du Thunder, qui est trois crans au-dessus dans tous les secteurs. OKC pourrait lever le pied avec l’écart fait mais les copains de SGA veulent envoyer un message et ils tapent encore et toujours. Il faut un Marvin Bagley étonnamment efficace pour réduire un peu la taille du naufrage. +49 en trois quart-temps, vite le drapeau blanc.

MARVIN BAGLEY QUI REDUIT L’ECART À -49 D’UN ENORME SHOOT !! 🔥🔥pic.twitter.com/mwFx86v0J2

Le dernier quart-temps n’avait qu’un seul intérêt, savoir si le record all-time en Playoffs allait tomber. (+58) Manque de pot pour OKC, il aura manqué quelques points pour atteindre le total. Le clin d’oeil aurait été sympa puisque c’est Memphis qui a infligé à OKC la plus grosse défaite de l’histoire de la NBA en régulière (décembre 2021). En attendant, Mark Daigneault et ses ouailles se satisferont très certainement de cette raclée qui les lance idéalement dans cette série.