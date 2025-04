En s’imposant de 51 points pour son premier match face aux Grizzlies dimanche soir, le Oklahoma City Thunder a marqué l’histoire des Playoffs NBA.

OKC n’a peut-être pas réussi à battre le record all-time du plus gros écart dans un match de Playoffs (58 points), mais le Thunder a quand même inscrit son nom dans les livres d’histoire.

Victoire de 51 points dans le premier match d’une série de Playoffs, ce n’était jamais arrivé avant ce dimanche.

THUNDER BLOW OUT GRIZZLIES BY 51 PTS 😳🤯

Largest margin of victory EVER in a Game 1 😱 pic.twitter.com/2fPykDKRbv

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2025

Le Thunder – qui a aussi battu son record de franchise pour le plus grand écart dans un match de Playoffs – a tout simplement atomisé Memphis, et les chiffres de la rencontre sont d’une violence inouïe.

Points : 131 à 80

131 à 80 Passes décisives : 37 à 18

37 à 18 Paniers marqués : 50 à 32

50 à 32 Tirs à 3-points : 17 à 6

17 à 6 Points en transition : 27 à 5

On pourrait continuer comme ça encore longtemps mais vous avez saisi l’idée. On a assisté à un véritable massacre ce dimanche soir à Oklahoma City, et on voit mal comment on pourrait avoir une vraie série…

Source texte : NBA