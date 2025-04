On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, un match à sens unique entre le Thunder et les Grizzlies.

# Oklahoma City Thunder

Isaiah Hartenstein (8) : I-Hart devrait se renommer I-Heart tellement il met du cœur à l’ouvrage. Vraiment le pivot qu’il manquait à cette équipe déjà terrifiante sans lui. The Heart Part. 7.

Chet Holmgren (7) : la tour de contrôle a encore une fois snipé tout le monde à Memphis. Un Chet code lui aussi…

Jalen Williams (8,5) : le meilleur du Thunder ce soir, c’est lui. J-Dub a beau avoir l’un des surnoms les plus basiques de la NBA, son match est tout sauf basique. Un match de vrai soldat.

Luguentz Dort (6,5) : meunier, tu Dort, ton moulin allait beaucoup trop vite pour les Oursons.

Shai Gilgeous-Alexander (6) : SGA n’a pas eu à forcer quoi que ce soit pour que son équipe gagne aujourd’hui. Le tacos 3 viandes de lendemain de soirée arrosée ne devait pas respecter les normes d’hygiène.

Isaiah Joe (6) : il a envoyé du shoot longue distance, il a quand même réussi à atteindre sa cible. Isaiah Joe Dalton.

Cason Wallace (6) : à l’image de l’écart du match (51 points), il a siroté les adversaires, sans paille.

Alex Caruso (6) : le divin chauve n’a même pas eu besoin de shooter ce soir. Le tueur à gages le plus silencieux de l’histoire.

Jaylin Williams (5,5) : lui aussi plus à l’aise depuis qu’il a parlé avec TrashTalk. Enfin un curse inversé ?

Ajay Mitchell (5,5) : en vrai c’est dur de noter sur un match comme ça alors on va faire comme si on était un Skyblog : lâche tes com’s pour nous aider à trouver l’inspi.

Aaron Wiggins (7,5) : il s’est fait plaisir en sortie de banc et a sorti une sacrée performance. Un match encore plus sucré qu’une tablette de chocolat “style Dubai”.

Kenrich Williams (6) : lui aussi a un mulet, comme Johnny Furphy hier, donc le +0,5 est mérité aussi.

Dillon Jones (5,5) : rien que le prénom a dû rappeler de mauvais souvenirs aux adversaires.

# Memphis Grizzlies

Zach Edey (3) : vous voyez les bonhommes gonflables qu’on met devant les concessions automobiles aux Etats-Unis, bah c’est lui.

Jaren Jackson Jr. (2) : le JJJ c’est clairement pas le S ce soir. Les Oursons ont été une bande désorganisée.

Desmond Bane (3) : ses bras de T-Rex nous ont laissé pensé que tous les dinosaures n’avaient peut-être pas disparu. Son match insipide et son absence d’impact nous ont confirmé que finalement si, c’était bien le cas.

Scotty Pippen Jr. (3,5) : il a tenté de faire le taf face à Shai en défense, mais derrière, sa barre d’énergie était vide, il n’a pas pu peser en attaque. A sa décharge, c’est très loin d’être le seul.

Ja Morant (4,5) : il avait l’intention de célébrer chacun de ses paniers aujourd’hui. Malheureusement, Ja Morant n’avait plus beaucoup de munitions en stock et a oublié de faire le plein chez Ammu-Nation avant le match. Echec de la mission.

Santi Aldama (4) : lui aussi, son match sentait le festivalier après 4 jours sans douche et en plein cagnard.

John Konchar (3) : plus Kon que char pour le coup.

Marvin Bagley III (5) : son énorme swish depuis son camp pour réduire l’écart à -49 ne doit pas faire oublier que des êtres humains, propriétaires d’une franchise NBA, ont préféré le sélectionner devant Luka Doncic.

Vince Williams Jr. (4) : Vince Carter (aujourd’hui) > Vince Williams Jr. (aujourd’hui).

Lamar Stevens (4) : entré quand les carottes étaient cuites pour les siens, il s’est dit “foutu pour foutu, je vais croquer comme un sagouin”. Lamar Stevens était au buffet à volonté et il voulait absolument rentabiliser.

Luke Kennard (4,5) : rentré en fin de match en levant le doigt. C-c-c-coooooooooomme un Kennard !

Jay Huff (5) : très fort de réussir à être à la Maison de la Danse à Lyon et sur le parquet du Paycom Center en même temps.