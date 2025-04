Survolant la Conférence Est pendant toute la saison, les Cavaliers connaissent enfin leur adversaire du premier tour des Playoffs : le Miami Heat. Malgré une saison régulière très… irrégulière, la bande d’Erik Spoelstra a réussi à arracher son ticket au play-in tournament et s’envole ainsi vers Cleveland. Pour se faire balayer ? Ou faire transpirer les Cavs ?

Confrontations en saison régulière :

8 décembre : Heat – Cavaliers (122-113)

– Cavaliers (122-113) 29 janvier : Heat – Cavaliers (106-126)

(106-126) 5 mars : Cavaliers – Heat (112-107)

27 victoires séparent les équipes de Cleveland et Miami avant cette série de Playoffs. 27 ! Les Cavs ont terminé en tête de la Conférence Est avec 64 succès au compteur, tandis que le Heat a fini dixième avec 37 victoires seulement. Malgré la bonne dynamique (relative) de Miami en cette fin de saison et le momentum du play-in tournament, l’écart est immense.

Un écart qui se voit particulièrement en attaque, où Cleveland semble avoir des solutions presque infinies tandis que le Heat – 21e à l’efficacité offensive – a eu l’habitude de patauger cette saison malgré la très belle campagne de Tyler Herro (All-Star). Les limites de Miami en attaque, et plus globalement la différence de talent offensif entre les deux équipes (surtout sans Jimmy Butler), risquent d’être mises en lumière tout particulièrement dans les fins de match serrées… s’il y en a.

Ce n’est un secret pour personne : le Miami Heat a lâché énormément de matchs dans les quatrièmes quart-temps cette saison, connaissant des trous d’air impardonnables aux pires moments (même hier face aux Hawks, qui eux heureusement pardonnent). Il va de soi que les hommes d’Erik Spoelstra n’ont aucune chance dans cette série s’ils ne sont pas réguliers sur 48 minutes. Surtout qu’en face : Cleveland est tout simplement l’équipe la plus clutch de NBA (26 victoires en 38 matchs, net rating de +18,1 dans les clutch minutes).

“Il faut respecter ce qu’a accompli Cleveland tout au long de la saison. C’était probablement l’équipe la plus régulière avec OKC cette saison. Ce n’est pas un accident. Ils sont très bien coachés, ils ont des supers joueurs, beaucoup de continuité, et ils jouent de la bonne manière.” – Erik Spoelstra

Le Heat peut-il faire sortir Cleveland de sa zone de confort ?

Pendant quasiment toute la saison régulière, Cleveland a déroulé son basket. L’arrivée du nouveau coach Kenny Atkinson a transformé les Cavs qui sont devenus une véritable machine offensive, dont le jeu rappelle un peu les Warriors de 2015 : mouvement constant, partage du ballon, des 3-points dans tous les sens, une bonne pace, le danger qui peut venir de partout et même du banc… bref, un collectif parfaitement huilé sous l’impulsion du quatuor Donovan Mitchell – Darius Garland – Evan Mobley – Jarrett Allen (sans oublier l’ancien de Miami Max Strus).

Meilleure attaque de la NBA avec 121 points marqués par match sur 100 possessions, Cleveland va affronter une équipe de Miami qui a connu beaucoup de turbulences et d’irrégularité cette année. Mais s’il y a bien une chose qui n’a pas changé à South Beach, c’est ça : le Heat défend, le Heat se bat, le Heat ne lâche jamais. Miami possède la 9e efficacité défensive de la Ligue cette saison et de vraies armes de ce côté-là du terrain : Bam Adebayo, Davion Mitchell, Andrew Wiggins, Haywood Highsmith…

De quoi sortir Cleveland de sa zone de confort ?

Malgré la saison exceptionnelle des Cavs, ils ont parfois connu des difficultés face à des défenses agressives et des ailiers athlétiques. C’était le cas par exemple face aux cadors que sont Boston ou Oklahoma City, mais aussi contre Miami en décembre dernier (avec Jimmy Butler). Coach Atkinson a avoué lui-même (avant le trade de l’ailier De’Andre Hunter à la deadline) que ce type d’adversaire pouvait gêner le duo Garland – Mitchell et ainsi rendre l’attaque de Cleveland moins fluide que d’habitude. Et on le sait : Erik Spoelstra est excellent pour préparer son équipe à la match-up d’en face, lui qui sait comment faire déjouer ses adversaires.

En plus de ça, Miami possède aussi une raquette athlétique avec son duo d’intérieurs Bam Adebayo – Kel’el Ware, qui évolue ensemble depuis le mois de janvier et l’intégration de Ware dans le cinq. Bam et Kel’el ont joué 541 minutes ensemble en saison régulière pour un net rating solide de +4,6 (113,1 en efficacité offensive, 108,5 en efficacité défensive). Ce duo tentera de bousculer la raquette Mobley – Allen.

Vous l’avez compris, Miami ne représente pas l’opposition la plus facile pour les Cavs au premier tour des Playoffs, et la série pourrait être plus serrée que prévu. Le Heat fait partie des rares équipes de l’Est à avoir battu Cleveland cette année, tout en passant tout près d’une victoire dans l’Ohio en mars dernier (112-107).

Ceci étant dit, les Cavaliers restent évidemment les grandissimes favoris de cette série. Et les lignes que vous venez de lire sont avant tout celles d’un fan du Heat qui essaye de se convaincre que son équipe favorite a une chance de rivaliser, voire même de choquer à nouveau le monde.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 , à Cleveland dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 avril, 1h

, à Cleveland dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 avril, 1h Game 2 , à Cleveland dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 avril, 1h30

, à Cleveland dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 avril, 1h30 Game 3 , à Miami le samedi 26 avril, 19h

, à Miami le samedi 26 avril, 19h Game 4 , à Miami le lundi 28 avril, horaire à déterminer

, à Miami le lundi 28 avril, horaire à déterminer Game 5 , à Cleveland le mercredi 30 avril, horaire à déterminer *

, à Cleveland le mercredi 30 avril, horaire à déterminer * Game 6 , à Miami le vendredi 2 mai, horaire à déterminer *

, à Miami le vendredi 2 mai, horaire à déterminer * Game 7, à Cleveland le dimanche 4 mai, horaire à déterminer *

* Si nécessaire

