Absent des parquets depuis le 18 mars dernier, Damian Lillard est tout proche d’un retour : potentiellement dès le Game 2 de la série face aux Pacers !

Les bonnes nouvelles s’enchaînent concernant Dame Time !

Alors qu’on a appris hier que Lillard avait réussi à se débarrasser de sa thrombose veineuse, l’insider Shams Charania (ESPN) annonce aujourd’hui que le meneur star des Bucks devrait revenir pour le Game 2 ou le Game 3 contre Indiana.

Just in on NBA Countdown – Milwaukee Bucks star Damian Lillard is expected to make his return in Game 2 or Game 3 of series against the Indiana Pacers, sources tell ESPN: pic.twitter.com/RNHT5eHfPl

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 19, 2025

Damian Lillard continue de monter en puissance dans sa rééducation, reste à voir à quel moment il sera véritablement prêt pour retrouver l’intensité d’un match NBA, qui plus est un match de Playoffs.

Est-ce que le résultat du Game 1 de ce soir à Indianapolis peut jouer sur le timing de son retour ? Peut-être, mais les Bucks ne précipiteront pas son retour.

En tout cas, retrouver Lillard représente une vraie source d’espoir pour Milwaukee dans cette série face aux Pacers.

Source texte : Shams Charania