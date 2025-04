Les Playoffs NBA ont débuté du côté d’Indianapolis cette année, avec un Game 1 entre les Pacers et les Bucks. Game 1 qui n’a eu besoin que d’une mi-temps pour trouver un vainqueur, Indiana explosant les Antetokounmpo Bucks en seulement 24 minutes. Milwaukee n’a jamais réussi à s’en remettre.

Les stats maison du Game 1 entre Pacers et Bucks (117-98)

Avant le début de la série, on se disait que cette dernière pouvait ressembler à un duel intrigant entre l’excellent collectif des Pacers et des Bucks guidés par le monstre Giannis Antetokounmpo.

C’est ce qu’on a eu lors du Game 1… sauf qu’il n’y a jamais vraiment eu de duel.

Le Greek Freak (36 points, 12 rebonds) a bien tenté de porter les siens sur ses larges épaules. Giannis a été hyper-agressif d’entrée, attaquant la raquette d’Indiana possession après possession pour conclure à l’intérieur ou provoquer des fautes. Le problème, c’est que personne n’a été capable de le suivre en début de match (un avis de “disparition inquiétante” a même été déposé pour Kyle Kuzma), tandis que les Pacers ont fait du Pacers basketball.

Résumé du premier quart-temps : pic.twitter.com/289bKGMpxZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025

De la transi, de la transi, de la transi !

À chaque occasion ou presque, Indiana a couru et les Bucks n’ont pas réussi à suivre la cadence. De quoi obtenir des paniers faciles et faire chavirer la salle d’Indianapolis. Pareil sur demi-terrain : ça drive, ça kick, ça plante à 3-points. Bref ça déroule. Et la contribution est venue de partout : Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Tyrese Haliburton, Myles Turner, Ben Mathurin ou encore T.J. McConnell, ils ont tous eu un gros passage pour mettre la tête des Bucks sous l’eau.

Résultat : +24 à la mi-temps, c’était déjà réglé.

Points à l’intérieur, tirs à 3-points, transi, demi-terrain, la défense de Milwaukee se fait bien ouvrir !

14/19 au tir pour Indiana, 5/10 de loin, 33 points marqués, 10 passes décisives pour les Pacers. 🔥🔥

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025

Après la pause, l’écart s’est d’abord creusé un peu plus, puis Milwaukee a tenté de s’accrocher. Sous l’impulsion d’un Giannis possédé et d’un banc qui s’est réveillé (Gary Trent Jr., A.J. Green, Kevin Porter Jr.), les Bucks sont revenus jusqu’à -12, avec plusieurs opportunités de passer sous la barre des 10 points. Mais ils partaient de loin. Beaucoup trop loin. Après un trou d’air offensif dans le dernier quart, les Pacers ont fini par mettre le couvercle pour valider leur victoire.

Surclassés collectivement des deux côtés du terrain, les Bucks vont devoir élever leur niveau de jeu ASAP pour espérer exister dans cette série. S’il y a bien une bonne nouvelle dans l’histoire pour eux, c’est qu’une défaite de 19 points ne vaut que pour une seule défaite. L’autre espoir, c’est que Damian Lillard pourrait revenir dès le prochain match.

Est-ce que ça peut permettre à Milwaukee de rivaliser un minimum avec Indiana ?

117-98, score final pour les Pacers !

Les Bucks ont fait un petit run dans le dernier quart mais y’a jamais vraiment eu match.

Comme redouté pour Milwaukee, grosse différence en matière de collectif. Les Pacers c’était trop solide pour les Bucks ce soir.

Le retour de Lillard… pic.twitter.com/zlPRHEGB95

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025