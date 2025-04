Incroyable mais vrai ! Seulement trois semaines après avoir été diagnostiqué d’une thrombose veineuse au mollet droit, Damian Lillard est déjà proche d’un retour aux affaires !

C’est un rétablissement express, qui donnera le sourire à énormément de monde dans le Wisconsin et sur une grande partie de la planète NBA, et ce même si Dame D.O.L.L.A manquera le début des Playoffs. La thrombose veineuse, qui a aussi touché Victor Wembanyama en février, est généralement un mal assez long à chasser, mais dans le cas du meneur des Bucks, une détection précoce et un traitement rapidement efficace ont donné une guérison que les docteurs en charge du dossier médical du joueur n’avaient encore jamais vue jusqu’alors.

Remarkable and historic development to clear from the blood clot in just over 3 weeks. Doctors have told Bucks officials this recovery has never been seen before – but occurred due to early treatment, detection, and specialists working on Lillard even before formal diagnosis. https://t.co/1AOqon1Ahm

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 17, 2025

C’est une excellente nouvelle et une sacrée avancée pour Damian Lillard, qui faisait déjà des progrès significatifs selon sa franchise. Car même si, selon les informations de Shams Charania (ESPN), il manquera – à minima – le Game 1 face aux Pacers, il devra passer par une phase de réathlétisation, puis reprendre les entraînements avec contacts, il n’a déjà plus besoin de prendre de traitements anticoagulants, seulement trois semaines après son diagnostic, qui a eu lieu fin mars. C’est un rétablissement express pour Damian Lillard, qui est décidément clutch même en dehors des parquets et au niveau médical. Un renfort aussi providentiel qu’inattendu pour les Bucks, qui avaient anticipé une absence jusqu’à la fin de saison.

Source texte : Shams Charania