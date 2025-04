Mat Ishbia, le propriétaire des Suns, a pris la parole pour la première fois depuis la fin de saison de son équipe, qui ne disputera pas les Playoffs. Plusieurs éléments sont à retenir, notamment le fait qu’il semble vouloir concurrencer Nico Harrison au niveau des citations déjantées.

Mais qu’il se rassure, le GM des Mavs devrait garder la palme, car si certains propos du proprio des Suns ont de quoi faire sourire, il faut les remettre dans leur contexte. Tout d’abord, Ishbia semble lucide sur cette saison 2024-25 qui a été un véritable fiasco pour les Suns. L’équipe ayant terminée à la onzième place de la Conférence Ouest, synonyme d’élimination directe pour les Playoffs, le tout avec la plus grosse masse salariale de l’histoire de la NBA. Il s’est fendu d’une réaction laconique.

Mat Ishbia’s first public comments after the Suns missed the play-in with the highest payroll in NBA history. pic.twitter.com/yjLMAlwsYf

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) April 17, 2025

“C’est une saison embarrassante.” – Mat Ishbia

Sans déconner ? En tout cas, il est difficile de trouver d’autres mots afin de qualifier cette saison qui n’a fait qu’empirer au fil du temps, pour finir en eau de boudin. La suite ne semble guère plus glorieuse étant donné que les Suns ne sont ni en Playoffs, ni au Play-in, ni à la Lottery. Autrement dit, les perspectives d’avenir à Phoenix ressemblent à une pizza à l’ananas, mais pas de quoi freiner les ardeurs de Mat Ishbia qui s’est laissé aller à quelques promesses envers les fans des Suns pour les saisons à venir.

Mat Ishbia’s message to Phoenix Suns fans. pic.twitter.com/7yckVtctba

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) April 17, 2025

“Je vous le promets, on gagnera des titres” – Mat Ishbia

Et nous, on vous promet d’arrêter le café et de dormir 8 heures par nuit. Plus sérieusement, c’est tout le mal que l’on souhaite à Mr Ishbia et son équipe, qui, fort heureusement pour sa crédibilité, n’a pas précisé l’année en fin de compte. Quoiqu’il en soit, il faudra du changement, qui n’est donc pas possible via la Draft, il a donc fallu trouver d’autres moyen de faire bouger les choses, et c’est le coach Mike Budenholzer qui en a fait les frais.

“There’s gonna be a lot of change. Here’s what I’ll say: Coach Bud, that change was made, that didn’t need more evaluation. Everything’s gonna be evaluated”

Mat Ishbia’s full response when I asked about James Jones and Josh Bartelstein moving forward: pic.twitter.com/4iqREzWoVO

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) April 17, 2025

“Il y aura beaucoup de changements. Voilà ce que j’ai à dire. Coach Bud ? On a fait ce changement, il n’y a pas besoin de chercher plus loin. On va tout évaluer.” – Mat Ishbia

Au moins, il est lucide, ça on ne peut pas lui enlever. En tout cas, l’été promet d’être mouvementé dans l’Arizona, et nul doute que de nombreux changements pourraient avoir lieu. Kevin Durant pourrait bien être transféré et nul ne semble intouchable chez les Cactus, hormis Bradley Beal et son droit de véto sur tout transfert.

Concernant les prises de paroles de Mat Ishbia, qu’il se rassure : Nico Harrison reste leader en matière d’interviews loufoques et déconnectées de la réalité, et ce pour un bon bout de temps encore a priori.