Chaque année, avant de révéler les noms des joueurs élus MVP, DPOY et toutes les autres récompenses, la NBA désigne un trio de finalistes. Le podium de chaque trophée, ceux qui peuvent croire que leurs noms restera dans l’histoire de la Ligue. Cette saison, ils seront connus dans la nuit de dimanche à lundi à 00h30.

Faîtes vos jeux ! Lors de cette saison NBA, les favoris aux awards sont souvent compliqués à pronostiquer tout comme les podiums de finalistes. Nous aurons déjà des premières réponses à 00h30 ce dimanche lorsque les dirigeants de la Grande Ligue annonceront les trois hommes qui se disputeront les trophées.

The finalists for seven awards honoring top performers from the 2024-25 NBA regular season will be revealed by @NBAonTNT on Sunday, April 20 at 6:30 p.m. ET. pic.twitter.com/5eX600IPPK

— NBA Communications (@NBAPR) April 17, 2025

Sept récompenses sont concernées : le Clutch Player (of the Year), le Defensive Player, le Most Improved, le Most Valuable, le Rookie, le Sixth Man et le Coach !

Dans certaines de ces courses il y a cinq ou six joueurs qui peuvent rêver de l’award alors quelques désillusions naitront forcément après ces annonces.

Ces dernières années, les trophées étaient officiellement attribués dans les 10 premiers jours de mai alors il faudra sûrement attendre un petit peu plus longtemps pour être fixés. Mais en attendant, rendez-vous ce dimanche à 00h30 entre deux matchs de Playoffs.

Source texte : NBAPR