Lors de la conférence de presse de fin de saison des Chicago Bulls, Nikola Vucevic a pris la parole et a fait passer un message. Le Monténégrin souhaite jouer dans une équipe très compétitive. Une demande de transfert avec des formes ?

Voilà trois ans de suite que les Chicago Bulls sont éliminés de la même façon. Une défaite face au Miami Heat au Play-In après une saison régulière entre 38 et 40 victoires. Même si des pièces bougent, petit à petit, le projet ne semble toujours pas très clair et Arturas Karnisovas a confirmé, hier, qu’il souhaitait continuer à essayer de gagner. Il a même rajouté être fier puisque les prévisions annonçaient 28 succès pour les Taureaux alors qu’ils en ont eu 39…

Lors de cette même conférence de presse, Nikola Vucevic s’est exprimé, et s’il a également adopté un discours positif et joyeux, les messages (à peine cachés) passés publiquement ne vont pas exactement dans le même sens :

“Je pense que ces dernières semaines ont montré qu’il y a des choses positives dans cette équipe, de jeunes bonnes pièces sur lesquelles on peut construire. Il y a beaucoup de questions lorsque vous êtes une équipe qui ne se bat pas dans l’élite, on essaie d’y parvenir. Je sais qu’ils (les dirigeants) veulent construire une équipe qui gagne donc nous verrons, c’est dur de savoir en quoi consiste le plan, ce qu’ils pensent faire, mais je vais en parler avec eux. Je suis évidemment à un stade de ma carrière où je veux gagner maintenant, jouer les Playoffs et, si possible, aller loin donc nous verrons.”

Même s’il fait les éloges de ses coéquipiers et exprime sa confiance envers ses dirigeants, le pivot dit dans la même phrase que les Bulls sont jeunes et doivent encore être construits et qu’il souhaite gagner maintenant. Les objectifs d’Arturas Karnisovas et Nikola Vucevic sont les mêmes, mais est-ce que ce dernier croît assez à l’immédiateté du projet de Chicago….

Le meilleur ami d’Evan Fournier a 34 ans, les jeunes “pépites” des Taureaux en ont 10 de moins, la chronologie ne semble pas être la même.

L’autre question, c’est de savoir quel rôle Vouche sera enclin à accepter pour jouer dans une des meilleures équipes de la Ligue. Il sort d’une très belle saison à 18,5 points et 10,1 rebonds de moyenne en 53/40/80 au shoot, mais ses limitations en défense pourraient en faire un joueur difficile à utiliser sur 35 minutes dans des joutes intenses de Playoffs. Acceptera-t-il de sortir du banc d’un contender ?

Le Monténégrin n’a plus qu’une saison sous contrat, à 21 millions de dollars. Il est une excellente affaire pour des équipes qui souhaiteraient le prolonger pour moins cher dans un an. Il y aura des intéressés et des offres, les Bulls et lui pourront-ils se mettre d’accord ? Ce qui est sûr, après de telles déclarations, c’est que le pivot a de grandes chances d’évoluer loin de Chicago en octobre prochain !

Source texte : Bulls on CHSN