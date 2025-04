La fanbase des Memphis Grizzlies a des raisons de trembler. Le cheville de Ja Morant a tourné contre les Golden State Warriors et le meneur de jeu ne s’est pas entrainé depuis. Il est questionnable pour le match importantissime de ce vendredi soir face aux Dallas Mavericks.

La saison des Memphis Grizzlies va se jouer sur un match ce vendredi. Les Oursons vont affronter les Dallas Mavericks pour tenter de décrocher la huitième et dernière place qualificative pour les Playoffs à l’Ouest. Pour gagner le droit d’affronter le Oklahoma City Thunder sur une série en 7.

Malheureusement, Ja Morant ne sera peut-être pas de la partie. Le meneur de jeu a vu sa cheville tourner dans le troisième quart-temps, mardi, face aux Golden State Warriors. Il n’a pas été en mesure de s’entraîner depuis et est incertain pour la rencontre du soir, en Game Time Decision, alors qu’il avait annoncé qu’il jouerait !

Ja Morant is officially listed as questionable to play on Friday vs the Mavs. He will be a gametime decision. He did not practice on Thursday.

Story: https://t.co/URDc3mTh7f

— Damichael Cole (@DamichaelC) April 17, 2025

Même s’il ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière et que Jaren Jackson Jr peut être considéré comme l’homme fort sur le parquet ces derniers mois, Ja Morant reste le leader du vestiaire, le franchise player, celui sur lequel ses coéquipiers se reposent dans les moments chauds.

Sans lui, les Oursons sont en danger. Les Dallas Mavericks reviennent plutôt bien en cette fin de saison, ont récupéré certains de leurs meilleurs joueurs et ont livré une performance de grande qualité contre les Sacramento Kings mercredi.

Alors le meneur de jeu pourra-t-il s’aligner et propulser son équipe vers des Playoffs bien mérités malgré une dynamique récente plutôt négative ?

Source texte : Damichael Cole