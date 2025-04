Au bout du suspense, Jimmy Butler et Steph Curry offrent la qualification aux Warriors face aux Grizzlies. (121-116) Golden State retrouvera Houston au premier tour.

Après la qualification du Magic, place au main event de la soirée avec les Warriors qui reçoivent les Grizzlies. Un spectacle autrement plus animé avec deux équipes qui attaquent fort la rencontre. Si Memphis lance les hostilités avec Ja Morant et Jaren Jackson Jr., Golden State ne tarde pas à réagir avec un collectif pleinement impliqué et une balle qui tourne très bien.

Attendu comme le monsieur décisif, Jimmy Butler est au four et au moulin. Création, défense, scoring, Jimmy Buckets est dans la place et les Warriors place un 20-2 pour prendre la tête. Le momentum est désormais entre les mains de Golden State et les troupes de Steve Kerr continuent de dérouler. Appliqués dans le jeu, les Warriors prennent le large. Après Jimmy Butler, c’est au tour de Stephen Curry de monter en température.

L’écart atteint les 20 points mais Memphis ne renonce pas. Outre quelques dingueries signées Ja Morant, les Oursons trouvent des solutions pour scorer mais n’arrivent pas à faire de stop derrière. N’être qu’à -12 au break dans ces conditions parait presque comme une bonne nouvelle pour Memphis. (67-55)

Changement d’ambiance au retour des vestiaires avec des Grizzlies qui sonnent la charge. Plombé par les fautes avant le break, Desmond Bane donne tout. Jimmy Butler répond mais l’attaque de Golden State est en panne sèche. Memphis en profite pour recoller au score mais voit Ja Morant se blesser à la cheville..

Ce coup du sort permet aux Warriors de souffler un peu. Butler et Curry redonnent un peu d’avance aux Dubs mais Jackson puis Bane répondent à 3-points. Il n’y a que 3 points d’avance pour Golden State avant le money time !

On pensait que la sortie de Ja allait plomber les Grizzlies mais ce sont eux qui continuent de pousser. Desmond Bane est partout. Il plante à 3-points puis envoie John Konchar offrir le lead à Memphis. Cerise sur le gâteau pour les Grizzlies, Ja Morant reprend sa place, même si on voit qu’il est gêné. Ce money time est particulièrement disputé, avec Butler et Curry qui répondent à Jackson, Morant puis Bane. Aucune équipe ne veut lâcher.

La défense des Warriors et le talent de Steph Curry font la différence. Le Chef envoie deux tirs primés de suite pour donner 6 points d’avance aux Dubs mais les Grizzlies se rapprochent à nouveau en allant sur la ligne, bien aidés par des arbitres pas très inspirés. Memphis est à -3 avec la dernière possession mais n’arrive pas à remettre la balle en jeu à temps ! Curry finit le boulot sur la ligne et envoie les Warriors en Playoffs !