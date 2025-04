Play-in tournament : le Magic tabasse les Hawks (120-95) et file en Playoffs !

En deux temps, le Magic a dominé les Hawks cette nuit dans le premier match du Play-in Tournament. (120-95) Orlando retrouvera Boston au premier tour des Playoffs.

Le Magic sort le coffre-fort, Atlanta à réaction

C’est parti pour ce duel entre Magic et Hawks du côté d’Orlando. Pour ce match couperet, Zaccharie Risacher est bien titulaire pour des Hawks qui prennent le premier lead. Orlando ne tarde néanmoins pas à réagir derrière une défense élite et un Paolo Banchero énorme à la création et agressif pour aller chercher des lancers.

Cadenassés, Trae Young et les Hawks perdent vite pied alors qu’Orlando trouve une belle variété dans son jeu pour sanctionner les trous d’air défensifs adverses, malgré une adresse à 3-points toujours irrégulière. Un 18-2 en faveur du Magic, bien aidé par un banc productif, permet de finir le premier quart-temps avec déjà une belle avance. (32-17).

On se dit qu’Atlanta va se révolter mais le Magic continue de pousser et les Hawks sont juste dominés dans tous les compartiments du jeu. Dévorés au rebond, les piou-pious offrent trop de paniers faciles à Orlando. Compliqué dans ces conditions de recoller au score, surtout avec un Trae Young pas dans un grand soir en attaque et à côté de ses pompes en défense. Paolo Banchero a beau ne pas mettre ses shoots, comme le Magic de loin, les Floridiens semblent un ton au-dessus au break (61-47).

Trae Young, la révolte.. puis l’expulsion

Au retour des vestiaires, Trae Young sort enfin du bois et nous offre son répertoire de floaters sur les défenseurs du Magic. Dans le dur face à des Hawks enfin décidés à défendre, c’est au tour d’Orlando de souffrir. L’écart fond en seulement quelques minutes et Atlanta semble reprendre le momentum dans le sillage de son leader mais le Magic trouve en Cole Anthony une étincelle bienvenue en fin de quart-temps pour reprendre de l’air. Un tir au buzzer de Niang garde les Hawks à -6 avant le money time, le suspense reste entier.

Déjà bien précieux sur cette fin de troisième quart, Cole Anthony repart de plus belle. Gros trois points en sortie d’écran puis passe parfaite en transition pour remettre Orlando à +12. L’intensité du sixième homme se répercute sur ses coéquipiers qui montent d’un cran. Wendell Carter Jr. et Paolo Banchero s’offrent chacun un and one et l’écart se remet à grimper en faveur du Magic. Atlanta est trop dépendant de Young en attaque et souffre toujours dans la raquette.

Anthony Black (16 points) et Cole Anthony (26 points en 20 minutes !) enfoncent le clou et Atlanta se retrouve en plus privé de Trae, expulsé pour une seconde faute technique très évitable. Orlando peut finir le boulot sans stress, le billet pour les Playoffs est validé et il faudra désormais se coltiner les Celtics.