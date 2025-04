Maladresse, expulsion, défaite.. Trae Young ne gardera pas un souvenir magnifique de son Play-In Tournament à Orlando. Le dégarni s’est raté, il va falloir réagir rapidement.

Trae Young a beau collecter 28 points et 6 passes sur ce match, la feuille de stats ne peut pas sauver une performance qui a été globalement décevante. Bien pris par la défense du Magic, le meneur des Hawks a traversé la première période comme une ombre, offrant un combo maladresse (8/21 au shoot sur la rencontre) en attaque et défense atroce.

On a ensuite vu du mieux au retour des vestiaires, avec du gros scoring pour réduire l’écart. De quoi nous offrir un show Trae Young dans le money time ? Pas vraiment. Emporté dans la vague Magic d’un Cole Anthony inspiré, Ice-Trae a perdu ses nerfs. Il a pris deux fautes techniques en quelques secondes seulement. Une pour avoir envoyé la balle comme une brute sur l’arbitre après un panier puis une autre pour avoir joué au foot avec cette même balle quelques secondes plus tard. Avant de sortir du terrain, il a mis un vent à un (autre) arbitre avec un dribble. Le genre de comportement qui devrait lui valoir une amende de la part de la NBA.

Trae Young has been EJECTED from the Hawks-Magic play-in game after picking up two technical fouls 😬pic.twitter.com/k60YXYTJEv

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 16, 2025

Trae Young pourra néanmoins se racheter puisqu’Atlanta a encore une chance de jouer les Playoffs, en battant le vainqueur de Bulls – Heat dans quelques jours. On attend autre chose de la part du All-Star des Hawks, même s’il n’a pas été aidé beaucoup par les copains ce soir.