Play-in de l’Est : les Hawks joueront le match de la mort vendredi

Une performance vraiment moyenne face au Magic, et voilà les Hawks forcés de jouer le match de la mort, de la muerte, de l’élimination potentielle. Une rencontre décisive face au gagnant de Bulls – Heat, et une fin de saison potentiellement forte de conséquences pour Atlanta.

Trae Young qui pète un cable et qui est exclu, les Hawks bousculés par un Magic plus physique, plus envieux, plus basket, tout simplement. Une partie dont on ne retiendra que le bref retour au contact au retour du vestiaire, après la mi-temps. 48 minutes oubliables à un seul détail près : elles envoient Atlanta au match de la mort, au grand frisson de l’élimination potentielle.

Que l’on ne se leurre pas, avec un match similaire, qu’il s’agisse du Bulls ou du Heat en face : c’est dehors, et bonnes vacances à tous. Nécessité absolue de retrouver des repères collectifs, de la circulation de balle, un leader qui ne se fait pas cadenasser et qui n’abandonne pas son équipe sur un coup d’humeur et de frustration.

Atlanta affrontera donc le vainqueur du match entre Chicago et Miami ce vendredi, pour tenter d’aller en Playoffs et jouer les Cavs au 1er tour.

Rendez-vous en début de nuit, entre vendredi et samedi. Pour une rencontre forte d’enjeu. Et dont les conséquences sur le marché des transferts pourraient être importantes pour les Hawks. Sait-on jamais…