Officiel : Rockets – Warriors au premier tour des Playoffs NBA !

Source image : montage TrashTalk via YouTube

Derrière un Jimmy Butler impérial et un Stephen Curry clutch, Golden State file en Playoffs en écartant les Grizzlies, et ce sont désormais les Rockets qui se dressent sur le chemin de la bande de la Baie !

Les Warriors ont eu des frayeurs mais ils ont trouvé les ressources pour dominer les Grizzlies cette nuit. Et la récompense immédiate : le ticket d’accès aux Playoffs, pour aller défier les Rockets et tenter d’offrir à Stephen Curry une épopée qui le ferait entrer un peu plus dans la légende du basketball.

Face à eux, Houston. Une équipe qui a parfaitement géré le cas Curry lors de la dernière rencontre de régulière entre les deux formations, et qui peut imposer son style sur le plan physique notamment. Cela promet une série particulièrement disputée, avec un statut à faire respecter pour les Fusées. Rendez-vous dimanche, probablement en fin de nuit, pour le Game 1 de la série !

🚨 OFFICIEL

ROCKETS – WARRIORS AU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS ! 🔥🔥🔥

Énorme affiche à venir, quel est votre résultat là de suite ? pic.twitter.com/S7BfM6acW4

